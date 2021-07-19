佛力加持，讓患有自閉多動症的兒子成績從倒數到優秀生大華府觀音堂

大華府觀音堂

以下是李師兄的分享：我兒子2009年出生，小時候是保姆帶的，五歲才開始說話。剛生下來就感覺他跟別的孩子不一樣，但我一直不承認孩子有問題。

生活中最簡單的刷牙、吃飯、蹲廁所他都不會，也不會交流，更不會看眼神，膽子還非常小，怕黑，不敢一個人去洗手間。而且睡眠品質也不好，總是翻來覆去睡不安穩，他在幼稚園上課時坐不住，總是東張西望，不會描述任何一件事情，也問不出一個字。在幼稚園他不敢跟小朋友玩，老師說下課了就一個人玩，到處跑，一轉身就不見了。生活中很多事情總讓人不省心，無奈，直到快上小學才由幾位機構的老師確診，孩子是自閉症，多動症，且智力發育遲緩。

上一年級的時候，因為不會表達，沒有辦法跟同學溝通。學習數學的時候1+1等於2知道，但是蘋果 加蘋果等於二，蘋果等於幾，我教幾天都教不會。那時候，我們家裡天天都是打罵聲，哭叫聲連成一片。學習從來倒數，我簡直崩潰了，那時很想跳樓。

兒子認字困難，我就反復教，認一個字需要14天，有些甚至需要21天才認識，好不容易認得這些字，可是又不會寫！兒子閱讀困難，一個字一個字地讀，醫學上叫視覺失調，我想盡一切辦法來幫助孩子，在網上找到運動療法，於是花錢加入了跳繩群，一個月學會跳繩後就每天帶著兒子堅持運動，科學的說法是運動改造大腦，堅持運動使孩子進步非常大，比如他更自信了，生活能力變強了，去旅遊時不再一個人到處亂跑了。但是根本的問題還是沒有得到解決，學習困難，語言表達困難，認知困難，寫字困難，理解困難，聽力困難，在學校也沒有朋友。

2018年12月通過跳繩群一位家長介紹，我有幸接觸到了心靈法門，我在網上找經文，迫不及待地開始念大悲咒，我讀了兩天，菩薩媽媽慈悲安排讓我遇到另一位師兄，她就給我發資料，教我怎麼樣做功課，如何念經文組合小房子，包括怎麼升文，我剛學佛一個月就許願放生3000條魚，念誦500張經文組合小房子給兒子的要經者。2018年12月30日師兄帶我第一次放生1000條魚，第二天我的月經就來了，太神奇了，我太開心了。之前月經不調，八個月沒有來月經，花了幾千元都沒有調理好的婦科病就這樣神奇地恢復正常啦！放生功德不可思議，感恩觀世音菩薩慈悲保佑！

寒假我讓兒子也念經，從此之後兒子一直堅持念功課，在2019年5月份的新加坡法會現場，兒子自己念經文組合。當時很多師兄拍下兒子念經時的視頻，說要發給自己的孩子向兒子學習。法會上的加持力真的很大。

我開始讓兒子讀《白話佛法》，可是兒子不會讀，我就讓他堅持每天讀一句，後來就每天讀三句、五句、一段、二段、三段，現在兒子可以自己讀一篇《白話佛法》了！通過心靈法門的“四大法寶”：許願、念經、放生，誦讀《白話佛法》，兒子說話也流利了，理解力好了，認知也突然好了，更神奇的是：學佛前兒子一直不會自己完成作業，都是給孩子抄答案，學佛一個月後兒子會自己寫作業了。現在學會預習新課內容，學習也越來越優秀，還能獨立完成作業了。我晚上有更多的時間念經文組合小房子，感恩菩薩媽媽慈悲保佑，感恩師父把這麼靈驗的法門帶到人間！

學佛短短的近五個月時間，2019年4月兒子被評為區十佳優秀少先隊員，校園感動人物。在全區四年級三千多人中兒子能脫穎而出，都是菩薩媽媽慈悲加持保佑！感恩觀世音菩薩媽媽慈悲保佑！

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