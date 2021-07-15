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維州家長教師會介入 TJ高中PTSA華人主席罷免案遭推翻

記者張筠／維州報導
TJ高中家長教師學生協會內部作業不當惹議。(記者羅曉媛/攝影)
TJ高中家長教師學生協會內部作業不當惹議。(記者羅曉媛/攝影)

維州明星高中湯瑪斯傑弗遜(TJ高中)的家長教師學生協會(PTSA)內部日前因招生改革、族裔教育和課程設計等議題意見不合、領導層互不信任，導致該會華人主席秦邦妮(Bonnie Qin，音譯)遭罷免，引各界關注；近日該協會上級組織、維州家長教師協會(PTA)介入，推翻該校PTSA罷免秦邦妮等人的方案，並讓受影響者復職。

維州PTA表示，願與TJ高中PTSA領導層維持合作，但將該組織暫移至「不合規的考察期」(Probation Phase of Non-Compliance)，規定他們若沒有維州PTA的許可，不得增減任何成員，且在過去14天內被罷免或辭職的成員也須在7月31日前復職。

此外，維州PTA也要求TJ高中PTSA在8月1日前解決內部溝通問題，8月20日前提交與維州PTA的合作方案，制定條例確保委員們有適當權限瀏覽組織文件。

TJ高中PTSA上周以3比1票罷免華人主席秦邦妮，領導罷免行動的傑克森(Harry Jackson)隨後接任主席一職；他表示，罷免秦邦妮的主要原因包括，她阻礙該組織執行委員與其他成員的溝通，限制委員們查看組織的文件和紀錄，「她拒絕服從或承認我們的要求，因此我們不得不將她撤職。」對此秦邦妮拒絕評論。

過去一年TJ高中PTSA內部存在不少分歧，爭議主要在於作為維州費郡的一所磁性學校(magnet school)，TJ高中的招生改革應如何進行，以及關於種族的教學內容及課程應如何設計等；去年底費郡公校教委通過TJ高中錄取標準的改革方案，但此事持續在社區引發爭議，PTSA內部對此也有許多爭論。

TJ高中PTSA成員瑞芙斯(Yvette Rivers)說，今年4月一群學生在學校發表「系統性種族主義」(systemic racism)演講，引起TJ高中PTSA部分領導層的不滿，要求TJ高中校長伯尼塔提布斯(Ann Bonitatibus)辭職。

維州PTA今年6月曾以「不尊重組織價值及原則」等其他不當行為，施壓有意解散TJ高中PTSA，並沒收其所持的8萬元經費。

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