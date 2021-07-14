維州商業競爭力 第五次奪全美冠軍
財經網站CNBC公布2021年全美各州商業競爭力排名，維州以強健勞動力市場和堅實教育系統奪冠，這是維州第五次在該排名得第一，是全美奪冠次數最多的州；馬州今年排名第12，是進步最大的州，從2019年的第31名躍升19個名次，華府未被列入排名範圍。
CNBC從2007年起給全美50州的商業競爭力打分並排名，標準包括基礎設施、經濟狀況、生活成本、資本易獲程度(access to capital)、教育狀況、市場活絡程度等十項內容；2020年因疫情暫停了排名，維州在2019年和2021年均是冠軍，也是第一個連續兩次奪冠的州；今年北卡州和猶他州排第二、三名。
根據該排名，維州在教育、工作環境、資本易獲程度、商業友好程度(business friendliness)、經濟健康狀況等項目名列前茅；數據指，維州39%人口有學士及以上學歷，科學、技術、工程領域人才密度在全美排第三，不過生活成本、做生意成本在全美僅排中等；馬州今年排名第12，但在基礎設施和科技創新兩項的評分高於維州。
CNBC記者柯恩(Scott Cohn)表示，今年評分重點是各州從疫情中恢復的能力和狀況，「維州表現突出，不僅有吸引人才的企業，政策方面也很具包容性，這在今年尤為重要。」
維州州長諾譚(Ralph Northam)稱，今年的好成績是「正確政策、優良教育系統、商業環境重視多元性」的結果，他表示，近年來州府投資支持擴大寬帶網路的服務範圍，增加教師薪資，擴充早教資源，推動社區大學和綠色能源等項目發展，都幫助維州連續兩次奪冠。
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