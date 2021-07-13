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台灣移民郭純岑 上任馬州教委

記者羅曉媛／馬州專訪
馬州哈維郡華人郭純岑出任馬州教育委員。(郭純岑提供)
馬州哈維郡華人郭純岑出任馬州教育委員。(郭純岑提供)

馬州哈維郡(Howard County)華人郭純岑(Chuen-Chin Bianca Chang)，日前由州長霍根(Larry Hogan)任命擔任馬州教委(BOE)，並已在本月上任；執業護士出身的她在本地社區服務多年，希望利用自己的專長和經驗，幫助州教委制定新計畫，在確保學生健康安全的同時，彌補因疫情打亂的這一年，並監督教育經費的落實。

郭純岑來自台灣，1980年代隨攻讀博士的先生來美，先後畢業於巴爾的摩馬里蘭大學和約翰霍普金斯大學護理系，在哈維郡的醫院從事護理醫療和諮詢工作。

作為三個孩子的媽媽，郭純岑也曾面臨平衡工作與生活的難題，不過於她而言，「最好的投資就是教育。」她陪著三個兒子「又玩體育又玩音樂」，投入大量時間和精力在中文學校、公立學校做義工，如今三個兒子學業有成，大兒子是做微創手術的外科醫生，老二、老三是放射科醫生(radiologist)。

即便兒子們早已從哈維公校畢業，她也繼續在公校的社區顧問委員會(Community Advisory Council)做義工；郭純岑說，這些經歷也是很好的磨練，讓她了解到學校如何制定政策、經費怎麼計算、學區畫分怎麼執行、為什麼居民和學校的想法會有落差等，能看到更多事實和事情的多面，嘗試不同方法，磨合出比較好的解決方案。

同時，她也有機會參與領導力培訓，到州府表達亞裔需求，郭純岑說，「儘管不是每次講了什麼就得到解決，但我們的聲音發出去了，慢慢會產生影響。」

過去一年亞裔因疫情遭受的歧視與暴力激增，各地也有越來越多呼聲要求把亞裔歷史納入公校課本；郭純岑對此表示，馬州教委的職責主要是指定課程指標，而非詳細內容，具體到教材和內容的選擇，由地方公校教委決定。

但於她個人，無論哪個族裔或群體對這個國家和社會有貢獻，都應該將他們的故事納入歷史；作為亞裔，也可放眼看看其他族裔、看得更廣，而不只是看到自己的族群，如此大家就能珍視彼此，有更多資源為講出各族裔故事而共同努力。

馬州教委任期四年，往年是在州府宣誓就職，但此次因疫情改在各郡宣誓，郭純岑將於7月23日在家人見證下宣誓就職。

亞裔 馬州 公校

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