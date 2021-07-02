我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

最佳聯邦雇主 NASA連9年拔頭籌

記者羅曉媛／華盛頓報導

非營利組織「公共服務夥伴」(Partnership for Public Service)本周發布最新年度報告「聯邦政府最佳雇主」，國家航空暨太空總署(NASA)連續第九年榮登大型聯邦機構榜首，聯邦政府問責辦公室(GAO)則是中型機構最佳雇主，國會預算辦公室(Congressional Budget Office)為小型機構的最佳雇主。

該排名由「公共服務夥伴」與波士頓諮詢(Boston Consulting Group)根據專有評估系統得出，考量包括受訪員工是否推薦雇主為好的工作地、工作滿意度、對雇主的滿意度等因素，其中最佳大型聯邦雇主的前五名，依次為NASA、情報社區(Intelligence Community)、運輸部、衛生部、商務部。

中型最佳雇主前五名依次為聯邦政府問責辦公室、聯邦貿易委員會(FTC)、聯邦能源管理委員會(FERC)、證券交易委員會(SEC)，以及國家科學基金會(National Science Foundation)。

小型最佳雇主前五則為國會預算辦公室、特別顧問辦公室(Office of Special Counsel)、國際貿易委員會(U.S. International Trade Commission)、養老金福利擔保公司(PBGC)，以及農業信貸管理局(Farm Credit Administration)。

此外，該報告還發現，疫情期間在聯邦政府工作的滿意度為69分(滿分100)，低於在私企工作的77分滿意度。

「公共服務夥伴」總裁斯蒂爾(Max Stier)說，報告的數據顯示聯邦政府在提升作為雇主的競爭力方面，仍有許多工作要做，聯邦政府在員工投入度(employee engagement)，必須努力達到或超過私企的標準。

聯邦政府 預算 NASA

上一則

北卡性販運案件 夏樂地區最多

下一則

油罐車翻覆洩瀝青 蒙郡I-495封路

延伸閱讀

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座
82歲婦人60年前曾受NASA訓練 如今將與貝佐斯上太空

82歲婦人60年前曾受NASA訓練 如今將與貝佐斯上太空
5：4 美禁止逼遷令 房東促終止 最高法院駁回

5：4 美禁止逼遷令 房東促終止 最高法院駁回
國會討論是否取消州、地方稅扣抵1萬元上限

國會討論是否取消州、地方稅扣抵1萬元上限
芝加哥百老匯10月重開 經典一波波

芝加哥百老匯10月重開 經典一波波

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 06:18
邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

2021-06-29 18:19
馬斯克在德州租的盒子屋由Boxabl生產。(Boxabl網頁)

影／馬斯克高調遷德州 竟租400呎「盒子屋」 看個透

2021-06-29 17:24
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕