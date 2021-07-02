最佳聯邦雇主 NASA連9年拔頭籌

非營利組織「公共服務夥伴」(Partnership for Public Service)本周發布最新年度報告「聯邦政府 最佳雇主」，國家航空暨太空總署(NASA )連續第九年榮登大型聯邦機構榜首，聯邦政府問責辦公室(GAO)則是中型機構最佳雇主，國會預算 辦公室(Congressional Budget Office)為小型機構的最佳雇主。

該排名由「公共服務夥伴」與波士頓諮詢(Boston Consulting Group)根據專有評估系統得出，考量包括受訪員工是否推薦雇主為好的工作地、工作滿意度、對雇主的滿意度等因素，其中最佳大型聯邦雇主的前五名，依次為NASA、情報社區(Intelligence Community)、運輸部、衛生部、商務部。

中型最佳雇主前五名依次為聯邦政府問責辦公室、聯邦貿易委員會(FTC)、聯邦能源管理委員會(FERC)、證券交易委員會(SEC)，以及國家科學基金會(National Science Foundation)。

小型最佳雇主前五則為國會預算辦公室、特別顧問辦公室(Office of Special Counsel)、國際貿易委員會(U.S. International Trade Commission)、養老金福利擔保公司(PBGC)，以及農業信貸管理局(Farm Credit Administration)。

此外，該報告還發現，疫情期間在聯邦政府工作的滿意度為69分(滿分100)，低於在私企工作的77分滿意度。

「公共服務夥伴」總裁斯蒂爾(Max Stier)說，報告的數據顯示聯邦政府在提升作為雇主的競爭力方面，仍有許多工作要做，聯邦政府在員工投入度(employee engagement)，必須努力達到或超過私企的標準。