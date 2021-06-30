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華府鼓勵接種 陪打疫苗可獲$51禮卡

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府居民若幫他人在第七、八區的三座接種站中任意一座接種，可獲得51元禮品卡。(記者羅曉媛╱攝影)
華府居民若幫他人在第七、八區的三座接種站中任意一座接種，可獲得51元禮品卡。(記者羅曉媛╱攝影)

為帶動更多人接種新冠疫苗華府29日推出陪人打疫苗就得禮品卡(gift card)的「疫苗夥伴」(Vaccine Buddy)活動，華府居民只要幫助並陪同他人在市內三個接種站的任意一家打疫苗，就可獲得51元的Visa禮品卡。

市府表示，幫助方和被幫助方都需年滿18歲，並出示政府發放的身分證，以證明他們住在華府；幫助方若幫多人打了疫苗，最多可得11張禮品卡，即561元；此外，由於市府延長了早先針對12歲以上居民的接種激勵計畫，被幫助打疫苗的一方也可獲得禮品卡。

不過獲得禮品卡必須是在華府第七、八區的這三座接種站的任意一家接種，分別為伊莉莎白街的RISE Demonstration Center、Anacostia高中和Ron Brown高中；查詢接種站時間、地址和詳情可見官網：coronavirus.dc.gov/page/get-vaccinated。

除了禮品卡，在這三座接種站打疫苗還可參與抽獎，獎品包括一輛新車，或價值一萬元的超市購物券，或一年免費坐公車(Metrobus)和地鐵，抽獎日定在7月6日、13日、20日和27日。

華府免預約接種站。(華府市長辦公室提供)
華府免預約接種站。(華府市長辦公室提供)

華府衛生局表示，規定這三座接種站是因當地聚居低收入群體，以及接種率落後的非裔居民，儘管自6月25日以來，這三座接種站的疫苗施打翻倍，但第七、八區分別只有27%和21%的人口打完新冠疫苗；而在華府最富裕的第三區，46%的人口已完成接種。

疫情以來，華府近五萬人確診新冠，逾1100人喪生，近期隨著接種率增加，確診和死亡數大幅下降，目前華府的七日平均確診降至每十萬人1.42人，疫情高峰期該數字曾到每十萬人45.63人確診；自6月18日以來，華府也未再增新冠死亡。

疫苗 華府 疫情

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