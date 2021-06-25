國會圖書館夏季露天影院回歸

疫情好轉，大華府夏季露天影院活動也相繼回歸，國會圖書館 本周宣布第四屆仲夏夜草坪觀影(Summer Movies)，將從7月8日開始至8月5日舉行，每周四晚放映一部經典佳片；觀影無需門票，但場地將限人數，打完疫苗者不需戴口罩 ，但國會圖書館還是建議觀眾戴口罩，以防無法保持社交距離的情況。

第四屆仲夏夜草坪觀影將在國會圖書館湯瑪斯傑弗遜大樓(Thomas Jefferson Building)的北面草坪舉行，並在7月8日、15日、22日、29日，以及8月5日的日落之後播放五部影片，分別為「公主新娘」(The Princess Bride)、「怪物史萊克」(Shrek)、「玩具總動員」(Toy Story)、「音樂之聲」(The Sound of Music)，以及「侏羅紀公園」(Jurassic Park)，其他詳情：bit.ly/3dbISDO。

觀影無需門票，放映日晚6時30分起可入場，國會圖書館將給觀眾指定座位，以便保持距離；今年放映的影片也都是「國家影片登記表」(National Film Registry)的作品，該登記表是美國國家電影 保護局指定在國會圖書館保存電影的列表，以免重要影片年久散失，從1989年開始每年評選一次，一次只收錄25部電影，在「文化、歷史或美學上具重要意義」才會被收錄。