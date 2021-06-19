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提高行人安全 蒙郡部分道路限速降至20哩 9月起試行

記者張筠／馬州報導
蒙郡從9月起將五條郡級交通要道的時速限縮為20哩，推動「零死亡願景」。（DCist）
蒙郡從9月起將五條郡級交通要道的時速限縮為20哩，推動「零死亡願景」。（DCist）

馬州多元族裔的蒙郡(Montgomery)17日宣布啟動新限速試行項目，從9月起將五條郡級交通要道的時速限縮為20哩，推動「零死亡願景」(Vision Zero)；郡府官員稱，若車輛時速從40哩降至20哩，撞到行人的致死率將從近75%降至13%。

蒙郡目標在2030年前實現無道路死亡，郡府官員表示，車輛超速是導致行人傷亡最重要的原因之一，蒙郡2019年有1200起車輛超速致人員傷亡的意外，造成32人死亡。

郡府數據顯示，時速40哩時，車輛若撞到行人，73%的行人會死亡或受重傷，但若車速降至每小時20哩，被撞行人死亡率降至13%；此外，車速越快，駕駛人的視野越窄，時速40哩的車輛要停下需155秒，而時速20哩只需40秒。

五條時速更新為20哩的試行道路包括，德國鎮(Germantown)的Century Boulevard和Pinnacle Drive、Long Branch的Greenwood Avenue、貝塞斯達市(Bethesda)北部的Executive Boulevard與Woodglen Drive，試行從9月開始，為行人、自行車、摩托車、電動滑板等騎行者創造更安全的環境。

除了縮緊道路限速，蒙郡也將增設減速帶、縮窄部分道路，並在行人道旁加增防護帶，避免車輛轉彎時撞到行人。

Boulevard 馬州 德國

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