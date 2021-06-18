亞馬遜砸1.25億元 大華府地鐵周邊增千套可負擔住房

亞馬遜計畫在大華府多個地鐵站周邊增建逾1000套可負擔住房，解決低收入群體的通勤和住房問題。（記者張筠 / 攝影）

電商巨擘亞馬遜 (Amazon)16日宣布撥款1億2500萬元，在大華府地鐵站 周邊增建逾1000套可負擔住房，解決低收入 群體的通勤和住房問題，並與首都捷運局(WMATA)合作，提升地鐵乘客量，加速交通系統的疫後恢復。

亞馬遜第二總部入駐北維州阿靈頓水晶市(Crystal City)，該公司計畫在北維州、華府、馬州多個地鐵站步行可達區域，增建逾1000套可負擔住房，包括New Carrollton、Takoma Park、West Falls Church、Eisenhower Avenue等站。

亞馬遜社區發展部主席布維爾(Catherine Buell)表示，一般交通樞紐和新興商業中心附近的房價較高，低收入群體難以負擔，而遠離車站或商業區的住房雖便宜，但通勤又增加經濟壓力，形成兩難。

布維爾表示，家庭收入在大華府中位收入30%至80%之間的人都可申請這項可負擔住房計畫，相當於年收入7萬9000元以下的四口家庭即可申請；目前亞馬遜也在廣招合作的房地產商，希望五年內完成計畫。

這項1億2500萬元的計畫屬於「亞馬遜平等住房基金」(Amazon's Housing Equity Fund)的一部分，該公司致力用20億元在西雅圖、加州灣區、大華府都會區增建共2萬套可負擔住房，改善中低收入者的生活。

首都捷運局在疫情期間損失大量乘客，多數人因遠程辦公或失業不再有通勤需求，但中低收入及必要行業員工仍需坐地鐵和公車；近期大華府地鐵的周間平均乘客量回升，但仍不足疫情前的五分之一，亞馬遜的支援或有助改善大華府的住房問題、提升地鐵乘客量。

首都捷運局委員會主席司馬伯格(Paul Smedberg)，也是維州亞歷山卓(Alexandria)16年的市議員，他指亞馬遜此次資助可負擔住房的金額之大「前所未有」；捷運局總經理威德菲爾德(Paul Wiedefeld)也說，這將扭轉當地人和交通系統的窘境。