華府華美博物館 徵亞裔原創故事

華府 華美博物館 (Chinese American Museum)舉辦亞裔 真實故事創意作文及紀錄短片比賽，大華府地區6至12年級的學生皆可參賽，截止日期為美東時間10月15日下午5時；參賽者將分初中(2021年秋季升6-8年級)、高中(2021年秋季升9-12年級)兩組比賽，入圍者的作文及視頻將於12月在華美博物館館內及網站展出，兩組的第一名將獲700元獎學金。

徵件內容包括各行業亞裔在其專業領域的成就或對美國的貢獻，參與學生應與所選對象做完整訪談並製作原創故事；提交組品將按照作文和紀錄短片/視頻這兩類評審，學生可提交至單一類別或同時參與兩個類別。

作文須在1500字以內，文章形式可以是專訪、第三人稱敘述、散文、詩等，但描寫的對象須為你家族或社群的真實人物，如描述人物還在世，須取得本人對該項目的許可；紀錄短片/視頻則是拍攝並剪輯一個4至10分鐘的訪談、創意影片或微電影，作品所使用的視頻素材均須有許可或版權。

敘說故事時可考慮：他/她是誰？為什麼特別？做了什麼？主要成就是什麼？其成就如何影響社會？其作為亞裔的經驗，生命中遭遇過的挑戰或障礙，給亞裔年輕一輩的建議等；由華美博物館選出的評審委員會將對作品評分，標準包括原創性、技術面及藝術面的創意表現，以及故事與概念的發展。

報名：qrgo.page.link/vJUM2，得獎通知將在美東時間11月25日下午5時發布；其他詳情可見博物館官網：www.chineseamericanmuseum.org/storytelling