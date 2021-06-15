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國民隊vs.海盜隊 打疫苗送2張球票 僅限今天

記者羅曉媛／華盛頓報導
華盛頓國民隊與華府衛生局合作，15日在球場外接種新冠疫苗，可免費獲得100-level的球票。(座位截圖)
華盛頓國民隊與華府衛生局合作，15日在球場外接種新冠疫苗，可免費獲得100-level的球票。(座位截圖)

華府七成人口至少接種一劑新冠疫苗之際，華盛頓國民隊(Washington Nationals)與華府衛生局合作推出「打疫苗就送球票」活動，15日(今)在國民公園球場(Nationals Park)外接種新冠疫苗，即可免費獲得當晚球賽的兩張門票，座位安排也不賴，可近距離觀看賽事。

華府截至14日已實現70%人口至少接種一劑的目標，稍早於拜登總統設定的7月4日；為帶動更多人接種，衛生局近期也多次聯合商家舉辦活動，例如此次的送球票、上月的送啤酒等。

15日下午4時至晚8時，球場外的「快閃」診所將提供新冠疫苗接種，地點位於1st St SE夾Potomac Ave SE，施打莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，接種無需預約，直接到場即可。

接種後可獲得兩張當晚球賽的門票，座位在100-level區，靠近棒球現場，平日該區域的球票售價也要2、30元，當晚華盛頓國民隊將對陣匹茲堡海盜隊(Pittsburgh Pirates)。

此次贈送的球票來自美國職業棒球大聯盟(Major League Baseball)的「在本壘板接種」(Vaccinate at the Plate)倡議，該聯盟的30個棒球俱樂部將與地方衛生部門或藥房合作，在6月將至少舉辦一次為球迷接種並送球票的活動，更多詳情可至官網：www.mlb.com/tickets/vaccinate-ticket-offer。

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