改善塞車 馬州I-270匝道試行限流信號燈 23日起持續一周

馬州交通廳將從23日起，在北向118公路(Route 118)併入德國鎮南向I-270公路的匝道安裝限流信號燈。(馬州交通廳提供)

馬州 交通廳將從下周三(23日)起，繁忙公路I-270的匝道試行限流信號燈系統(ramp metering)，以此改善交通擁堵，並簡化併入車道的過程；這是馬州首次採用限流信號燈，將安裝在從北向118公路(Route 118)併入德國 鎮(Germantown)南向I-270公路的匝道，預計持續一周。

馬州交通廳轄下的公路管理局(SHA)表示，屆時若自動感應器探測到I-270公路交通擁堵，信號燈就將閃爍，以提醒駕駛人在併入匝道之前，先停車等待；信號燈轉綠，則可繼續前行併入I-270，每條車道一次只能過一輛車。

該系統將在每天上午4時至晚11時探測車流量，駕駛人可能遇到如下狀況：信號燈閃爍發出警告提醒；信號燈啟動後，駕駛人應準備好停在停車線後；信號燈轉綠，駕駛人可繼續前行、併入車道。

若試行成功，交通廳將在北貝賽斯達(North Bethesda)與厄巴納(Urbana)之間的南北向I-270公路的45個匝道安裝限流信號燈。

SHA指出，限流系統利用感應器實時探測交通狀況，並在必要時激活信號燈，能高效管控I-270公路的車流，「限流信號燈雖在馬州是首次實行，但在其他地區已廣泛使用，也是經過印證的低成本、高效辦法，有助應對交通擁堵、加強車輛安全。」