脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談肩部撞擊症候群

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州 華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，講肩部撞擊症候群的成因、症狀及預防。

在對肩部不適的患者進行診療時，會發現很多患者在將胳膊抬到頭上時會遇到阻擋，感覺肩膀疼痛。這種情況一般是長期使用肩膀工作的人，或是喜歡打羽毛球、高爾夫、網球，做舉重等運動的人，應首先疑似為肩部撞擊症候群。

肩部撞擊症候群主要是外傷或反復使用肩膀工作、運動、肩部肌肉 變弱等原因導致的，猶如屋簷蓋住肩膀的肩峰(肩膀突出的部分)和上腕骨(胳膊上部的骨頭)之間的空隙變窄，活動肩膀時肩峰和肩膀肌肉相互衝突，引發痛症。像打棒球等經常使用肩膀的運動，若突然去做，肩峰和肩膀肌肉之間會出現摩擦，摩擦頻率過多時肩膀肌肉會發炎，從而導致肩部撞擊症候群。

起初是包圍肩膀肌肉的粘膜發炎產生痛症，但過段時間肩膀肌肉開始出現纖維化和退行性變化，嚴重時肩膀肌肉會破裂，需要引起注意。初期一般沒有什麼症狀，放置不理的情況很多，若不儘快治療，治療只會越來越難。

肩部撞擊症候群的主要原因在於反復使用肩膀導致的。因此從事經常使用肩膀的工作，或是經常打羽毛球或網球等使用肩膀關節多的運動，這樣的人群最容易患這一症狀。特別是因姿勢不當導致一字頸或龜頸，肩部超出身體中心向前，無法自然活動，肩峰和上腕骨之間的空隙有可能變窄，引發肩部撞擊症候群。

肩部撞擊症候群的主要症狀為將胳膊抬到頭部以上時會產生痛症，因此穿脫衣服或從事使用肩膀的運動時都會感覺不適，這種痛症主要是肩膀前側和外側感受到的。抬起胳膊或抬重物時，痛症會加重。抬起胳膊時，一開始不疼，但抬到90度以上時會嚴重。將胳膊伸到褲子後面口袋裡時也會突然感覺疼痛，躺著的姿勢下痛症會惡化，因此晚上疼痛一側的肩膀無法躺下，影響睡眠。活動肩膀時會聽到像被卡住的雜音，症狀嚴重時肩膀會極度不適，關節也開始變得僵硬。痛症持續數個月以上時，肩部周圍的肌肉有可能萎縮。若抬起胳膊感覺疼痛時，首先應避免引發痛症的這些姿勢，然後觀察痛症是否緩解，若仍無好轉，則需要接受專業醫師的診療。

為了預防肩部撞擊症候群，最重要的是保持正確的姿勢。特別是不要向前伸或垂下脖子，導致上背部和肩膀向前彎曲，要自我努力矯正彎曲的姿勢。長期使用手機時要時常活動下脖子和肩膀。學生不要長時間伏在書桌前，偶爾要活動下肩膀，放鬆肩部的緊張狀態。長期使用電腦工作的職場人，要保持每50分鐘後休息10分鐘。運動時，為避免肩部忽然用力，要做好熱身運動，充分放鬆。活動的方法有，將兩手伸到脖子後上方，伸展開來，用一隻手抓住另一隻胳膊的胳膊肘，進行拉伸運動，或將兩手伸向前方，一隻胳膊彎曲包住另一隻胳膊的胳膊肘，進行拉伸運動。通過熱敷放鬆肌肉後，在肩部可以活動的範圍內輕輕反復活動。

金熙哲醫師聯絡電話：(301)881-3435，Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD 20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站 北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。