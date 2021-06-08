疫苗助力 州初選登場 投票估達疫前水平

選舉官員預計今年維州初選的選民到場人數，可望恢復到疫情之前的水平。(記者羅曉媛/攝影)

維州初選8日(今)登場，儘管已有數萬選民提前投票 ，但鑑於疫情 好轉、接種率上升、口罩 令放寬，選舉官員預計今年到現場投票的人數，可望恢復到疫情之前的水平。

北維州費郡的選民登記事務負責人柯諾帕賽克(Scott Konopasek)表示，新冠疫苗接種人口增加，以及口罩和社交距離的限制放寬之後，到現場投票變得很簡單，相信那些往年到現場投票的選民，今年也會照常來投票。

不過即便放寬防疫要求、不強制戴口罩，但選舉辦公室還是強烈鼓勵到現場投票的選民戴上口罩；投票站8日上午6時開至晚7時，現場投票須提供身分證明。

去年11月的總統大選期間，由於疫情嚴重，維州有大量選票是通過提前投票完成，令計票工作更複雜，結果也無法立即出爐，但柯諾帕賽克說，此次初選不會再出現類似情況。

此次初選主要是選民主黨的候選人，州層級的公職包括州長、副州長和檢察長，以及部分州議會席次，像是代表威廉王子郡(Prince William)和法奎爾(Fauquier)郡的第31選區眾議員，民主黨內有四人在初選競爭。

共和黨已在上月初透過黨代表大會決出各項公職的候選人，例如州長候選人洋基(Glenn Youngkin)、副州長候選人希爾斯(Winsome Sears)、檢察長候選人米亞斯(Jason Miyares)，他們將與贏得民主黨初選者在11月交鋒。

此外，提前投票已在上周六結束，但若選民手中還拿著選舉辦公室寄出的選票單，可填完後投到選票單投遞箱，或是當地選舉辦公室或投票站。