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藍蟹季來了 契沙比克灣產量下滑30%

記者羅曉媛／馬州報導
馬里蘭藍蟹是大華府人夏季美食首選之一，但最新調查顯示今年馬、維州契沙比克灣的藍蟹總量比去年下滑30%。(記者羅曉媛/攝影)
馬里蘭藍蟹是大華府人夏季美食首選之一，但最新調查顯示今年馬、維州契沙比克灣的藍蟹總量比去年下滑30%。(記者羅曉媛/攝影)

正值馬里蘭藍蟹(Maryland Blue Crab)季，尤其在象徵夏天開始的國殤日之後，藍蟹常是大華府人的桌上大餐，不過根據馬、維州發布的最新年度調查，契沙比克灣(Chesapeake Bay)的藍蟹產量比去年下降30%，幼蟹(juvenile crabs)總量也降至1990年以來的歷史最低位。

馬州自然資源廳(Maryland Department of Natural Resources)與維州海洋科學研究所(Virginia Institute of Marine Science)近日發布最新藍蟹調查，顯示馬、維州契沙比克灣藍蟹總量約2億8200萬隻，比去年的4億500萬隻減少30%；幼蟹總量達到該調查實踐30年來的最低水平，約8600萬隻，比去年減少54%。

此外，公蟹總量約3900萬隻，遠低於長年維持在7700萬隻的平均值；該調查也發現積極趨勢，例如契沙比克灣的適齡產卵母蟹總量增加，從去年的1億4100萬隻增至今年的1億5800萬隻，不過影響藍蟹產量的因素不只有母蟹總量。

馬里蘭藍蟹學名Callinectes sapidus，意為「美麗的游泳者」，儘管名中帶有馬里蘭，但其中很大部分捕自契沙比克灣的維州水域，而「藍蟹」源自蟹身和蟹鉗所帶的藍色；藍蟹的生長始於母蟹在契沙比克灣的河口產卵，幼蟹在海洋大陸架出生，再依靠風和水流將它們推回契沙比克灣，後長為成熟藍蟹。

每年4月至11月末是藍蟹季，商業和民間捕蟹也從4月開始，其中又以9月至11月中捕蟹量最多；由於今年藍蟹總量下降，馬州契沙比克灣儲備評估委員會(Stock Assessment Committee)將在評估後公布是否需要收緊捕蟹規定，維州海洋資源委員會則已表示今年不考慮擴大捕蟹量。

不過維州官員也提醒，一年的產量下滑不一定代表藍蟹總量將長期減少，該州海洋資源委員伯曼(Steven G. Bowman)說，「我們從2009年以來實施較嚴格的管理措施，在保護並維持高產卵保存生物量、管控捕撈死亡率方面起到作用；只是基於今年的調查數據，我們不打算擴大捕蟹量。」

馬、維州契沙比克灣的藍蟹總量比去年下滑30%，捕蟹量減少，推高藍蟹市場售價。(記...
馬、維州契沙比克灣的藍蟹總量比去年下滑30%，捕蟹量減少，推高藍蟹市場售價。(記者羅曉媛/攝影)

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