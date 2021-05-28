網約車漲價 首都捷運局延長夜班公車

新冠疫情爆發後，網約車漲價，近日給不少夜班工作者增添了通勤和經濟壓力。（記者張筠 ╱攝影）

近日不少餐飲和旅遊業者表示，半夜和凌晨Uber、Lyft等網約車 的價格太高，而該時段公共交通又已結束服務，導致通勤的時間和經濟壓力很大，為此，華府 首都捷運局(WMATA)計畫從6月6日起，開始，將華府、馬州、維州最繁忙的36條公車線路的服務時間延至凌晨2時。

隨著市府解除商家的客容量和營業時間限制，到後半夜才關門的餐館和酒吧變多，華府Sudhouse DC近日恢復到凌晨3時打烊，該店調酒師帕克里(Laura Pacholkiw)一般下班時間為凌晨4時，她雖然很高興經營時間恢復，但通勤卻成難題。

「凌晨基本沒有公車或地鐵，只能打Uber回家。」帕克里說，但該時段網約車的定價較高，為減少開銷，她近日甚至主動發起併車服務，與附近同樣上夜班或凌晨才下班的人結伴解決交通問題。

帕克里說，疫情 衝擊加上近日油價飆升，網約車的服務費明顯增長，而餐飲旅館行業也是受疫情衝擊最嚴重的行業，「生意逐漸回溫，但薪資收入尚未恢復，瑣碎的支出增加都加劇經濟壓力。」

Halfsmoke餐館的員工也面臨相似問題，該店每周五、六營業到凌晨2時，大學生兼服務員的古德(Jevian Gudger)每周下班都為返校頭疼，「按目前的價位，單程打Uber返校需20至30元。」

Uber表示，2020年疫情爆發後，許多司機就因無法完成每月的里程數，賠本工作，最後退出了網約車行業，在城市重啟、民眾乘車需求大增之際，網約車價位就相應上漲；Lyft發言人也說，該公司正在試圖滿足不斷增加的乘客需求，包括給司機提供獎勵，鼓勵他們多接單。