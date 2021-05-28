我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

網約車漲價 首都捷運局延長夜班公車

記者張筠╱華盛頓報導
新冠疫情爆發後，網約車漲價，近日給不少夜班工作者增添了通勤和經濟壓力。（記者張筠 ╱攝影）
新冠疫情爆發後，網約車漲價，近日給不少夜班工作者增添了通勤和經濟壓力。（記者張筠 ╱攝影）

近日不少餐飲和旅遊業者表示，半夜和凌晨Uber、Lyft等網約車的價格太高，而該時段公共交通又已結束服務，導致通勤的時間和經濟壓力很大，為此，華府首都捷運局(WMATA)計畫從6月6日起，開始，將華府、馬州、維州最繁忙的36條公車線路的服務時間延至凌晨2時。

隨著市府解除商家的客容量和營業時間限制，到後半夜才關門的餐館和酒吧變多，華府Sudhouse DC近日恢復到凌晨3時打烊，該店調酒師帕克里(Laura Pacholkiw)一般下班時間為凌晨4時，她雖然很高興經營時間恢復，但通勤卻成難題。

「凌晨基本沒有公車或地鐵，只能打Uber回家。」帕克里說，但該時段網約車的定價較高，為減少開銷，她近日甚至主動發起併車服務，與附近同樣上夜班或凌晨才下班的人結伴解決交通問題。

帕克里說，疫情衝擊加上近日油價飆升，網約車的服務費明顯增長，而餐飲旅館行業也是受疫情衝擊最嚴重的行業，「生意逐漸回溫，但薪資收入尚未恢復，瑣碎的支出增加都加劇經濟壓力。」

Halfsmoke餐館的員工也面臨相似問題，該店每周五、六營業到凌晨2時，大學生兼服務員的古德(Jevian Gudger)每周下班都為返校頭疼，「按目前的價位，單程打Uber返校需20至30元。」

Uber表示，2020年疫情爆發後，許多司機就因無法完成每月的里程數，賠本工作，最後退出了網約車行業，在城市重啟、民眾乘車需求大增之際，網約車價位就相應上漲；Lyft發言人也說，該公司正在試圖滿足不斷增加的乘客需求，包括給司機提供獎勵，鼓勵他們多接單。

首都捷運局計畫從6月6日開始，將華府、馬州、維州最繁忙的36條公車線路的服務時間...
首都捷運局計畫從6月6日開始，將華府、馬州、維州最繁忙的36條公車線路的服務時間延至凌晨2時。（WMATA提供)

網約車 疫情 華府

上一則

單日5元無限搭 芝加哥捷運公車票特價刺激搭乘

下一則

新州MVC 將重新設置伊莉莎白市辦事處

延伸閱讀

NBA／馬刺帕克退役好忙 將參加世界撲克大賽

NBA／馬刺帕克退役好忙 將參加世界撲克大賽
網約車掠奪性收費 芝區長提議設限漲幅

網約車掠奪性收費 芝區長提議設限漲幅
法拉盛「古德牙科」全面預約看診安全無虞

法拉盛「古德牙科」全面預約看診安全無虞
總統總理分不清？傳拜登誤稱南韓總統文在寅「總理」

總統總理分不清？傳拜登誤稱南韓總統文在寅「總理」
韓戰率美軍對抗解放軍…94歲老兵 拜登頒榮譽勳章

韓戰率美軍對抗解放軍…94歲老兵 拜登頒榮譽勳章

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打