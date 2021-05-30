購買人壽保險的注意事項

紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐

購買一份人壽保險 與購買一輛新車或是一件春裝，完全是倆碼事，它遠比後者更為複雜和重要。購買壽險 的主要原因是保護家人的財務安全。因此，客戶在選擇壽險時也理所應當地應該採取審慎態度，就像購買其他重要產品一樣。無論是在尋找理想中的新房子或是優質音響系統之時，自然會貨比三家，努力尋找最適合自己需要的產品。挑選人壽保險當然也不應例外。

你大概就會清楚地瞭解要確保這個孩子得到恰當的照顧是多麼複雜，在開始選擇一款保險計畫之前，應該做好準備工作。為了幫助確定所需的保險額度，首先要考慮需要供養的家人（其中包括子女、父母及配偶）、你的財務責任以及資源。這樣，一旦受保人過世，您的家人就會擁有繼續生活的必要資金。業務代表會幫助您確定適當的保險種類以及額度，以滿足家庭的需求。另外，為了買到適當的壽險計畫，您還要留意以下十一項注意事項。

1.確定你的業務代表及其公司持有本州營業執照。假如無法肯定，可以致電所在州的保險監管部門。

2.不要倉促行事。應該充分瞭解正在考慮的保險計畫，並對保險公司、業務代表及產品感到滿意。不要因為有壓力而倉促從事。當然，在讓家人得到應有保護的決定上也不要拖延。假如有任何問題，就應該直截了當地提問！

3.許多州的保險部門為消費者提供免費的“人壽保險購買者指南”。 不少保險公司要求他們的業務代表向准客戶提供此一小冊子，請向你的業務代表索取一份人壽保險購買者指南。

4.問問您的業務代表其公司是否能夠為你的保險提供「健康生活方式」優惠。例如，不吸菸者的保費 應該有10%到20%的優惠。即使曾經吸菸者也可以享受此項優惠，祗要他們戒煙期已經達到一定年限。

5.在填寫壽險申請時，不要忽略任何醫療記錄。否則可能導致被拒保、取消保單，或者在理賠時被拒付。

6.仔細閱讀保險合同，如有必要的話，可以要求業務代表逐條解釋合同條款。保單是法律檔，你應該瞭解其中的承諾，即使合約中使用的是行業術語。

7.如果所有必要的資料業已提供，通常在遞交保單申請後的兩周內會接到有關保單的通知，你的業務代表在此期間會不斷為你提供相關資訊。如你收不到通知，請詢問你的業務代表或與公司聯絡要求一份書面解釋。

8.要記住您有「十日免費考慮期」，可以在此期間要求退保，而不應有任何罰款。

9.開支票付保費時切記抬頭要填保險公司，而不是寫業務代表的名字。記得要一張收據(此外，你還可考慮電子付款，這種方法允許保險公司到期自動從您的銀行帳戶中扣款。這可以免去為支付到期保費而開支票的麻煩*)。

10.將您所購買的保險種類、總額以及存放地點告知您的受益人。將保單存放在家中安全的地方，另外，還要將保險公司的名稱以及保單號碼保存在安全的地點。

11.至少每兩年覆核您的壽險承保內容，以確保保單內容符合您目前的需求。假如有其他業務代表或公司與你聯繫，希望你取消現有保單而購買新的保險計畫，你應該特別謹慎。在作出決定之前，最好與你原來的業務代表或公司進行溝通。

總而言之，當你在購買人壽保險之際，應該謹慎考慮、多提問題，並確定您理解對方的答覆。

*如果保費每年分多次支付則每年支付的保費總額將高於年度保費的總額。

這份由協力廠商所寫的教育性文章由紐約人壽保險公司資深業務代表 (百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member) : 袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐, 聯繫電話為703-628-2608（手機），703-723-1299 (維州辦公室)，301-214-6793 (馬州辦公室),，傳真號碼為703-723-0188, email: [email protected]。

對於保單、合約等相關檔，紐約人壽及其子公司僅提供英文版本，如有爭議，一律以保單和合約中的條款為准。