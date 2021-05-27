華府餐館完全開放 商家還沒準備好

華府現已允許餐館開放100%客容量，不少社區出現一年未見的繁榮景象。（記者張筠╱攝影）

華府現已取消商家客容量限制，允許餐館完全開放，但許多業者指市府政策變化太快，又因店內人手不足，無法立即恢復到100%客容量，感嘆「心有餘而力不足」，還有商家計畫在所有員工都完成疫苗 接種後，再增加客容量，避免鬆綁太快增加傳染風險。

華府21日起允許餐館完全開放，酒吧也可恢復到50%客容量，新興社區亞當斯摩根(Adams Morgan)出現一年未見的繁榮景象，商家迎來熙攘客流，市中心14街附近的不少店門口也排起長隊。

然而並非所有商家都準備好全開，許多業者稱市府更新防疫 指南的速度過快，商家來不及反應，無法立即增加店面人手，即使有全開的意願，客觀能力也不足支持。

Anxo Cidery的創始人費茲(Rachel Fitz)感到「心有餘而力不足」，在餐館經營受限一年多後重新開放，內心充滿希望，但無奈疫情 後因生意減少而裁員，至今尚未恢復到疫情前的人手，若按100%客容量開放，恐怕也「招架不住」。

費茲表示，在所有員工完成疫苗接種後，才會取消店面的人數限制，預計還需一個月；在此之前，該餐館的堂食和戶外用餐區僅部分開放，且所有員工須戴口罩，顧客在未用餐時也要戴口罩，「維持防疫限制是為創造健康安全的用餐環境，也有利於建立社區信任。」

店內人手不足除因招聘時間不夠，還與員工薪資調漲有關，費茲表示疫情期間許多商家為照顧員工需求，將最低時薪上調，但餐館收入至今沒有明顯飛躍，業者無法負擔更多開銷。

此外許多商家一年多來主推外送和外賣服務，目前尚未恢復到可兼顧堂食的狀態，還需要更多時間適應，且鬆綁進度過快也不利於防疫，因此不少業者計畫根據員工和顧客的安全感來增加客容量。

The Royal and Lulu's Winegarden店主卡爾森(Paul Carlson)說，市府在不到兩周內允許餐館全部開放，不像其他州和地方是根據接種疫苗的數據來循序漸進的鬆綁，許多商家對此也很驚訝。