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闊別一年 大華府各校發布秋季返校上課指南

記者羅曉媛／華盛頓報導

大華府多所大學發布秋季返校詳細指南，在因疫情關校並改為遠程教學一年多後，各校終開始回歸實體課。

●馬里蘭大學

要求所有師生、教職在8月30日開學之前，打完新冠疫苗；在校師生、教職將定期接受新冠檢測，室內外場公共場所必須戴口罩，若有人確診，將採取隔離或進一步措施；馬大也呼籲仍在遠程辦公的教職逐步增加返校實體辦公室的天數，以適應秋季回歸實體課的節奏；學校計畫在7月5日之前恢復校園內半數師生人口密度，到8月2日恢復百分百師生容量。

教職可遠程辦公到7月底，但8月2日之後，若要繼續遠程辦公，教職需與對應的負責人達成遠程辦公協議；馬大預計在8月2日前後可望恢復教室、實驗室、食堂、健身房、圖書館、校舍的常規運作。

●喬治華盛頓大學

要求在主校區、醫學院和法學院校區的本科及研究所學生，為秋季返校上課接種新冠疫苗，學校將從今年夏天開始逐步開放返校上課，並在秋季學期實現全面返校；有關國際學生的疫苗接種指南尚未公布，但學校可能考慮健康或宗教原因給予豁免，但前提是遵守地方及聯邦的法規；針對教職的疫苗方案也將在評估公共衛生措施之後另做公布。

●美利堅大學

要求打算回到校園的所有師生、教職接種新冠疫苗，同時校園內將要求戴口罩、保持社交距離；學校也要求將在秋季學校返校上課的教職、員工在7月30日之前填寫表格，證明已完成新冠疫苗接種；目前該校超過73%的教職和員工已完成接種，另有19%計畫接種，另外也可引述健康或宗教原因要求豁免該要求。

計畫秋季學期主校或返校上課的所有學生，也需要接種新冠疫苗，並需提供接種證明，住校生要在8月入住之前提供證明；學校將聯繫國際學生通知秋季學期的疫苗規定，並提供接種疫苗的指南，若有健康或宗教原因，也可考慮豁免。

●喬治華盛頓大學

要求所有師生、教職在秋季學期返校前已完成接種，並透過學校醫療系統上傳接種證明，新生的疫苗要求列表將新增新冠疫苗這一項；在美國批准使用或有授權的疫苗校方均認可，若國際學生接種的疫苗尚無聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權，學校將根據學生個體情況決定，只有重大健康原因或宗教原因才考慮給予豁免。

此次秋季學期仍在遠程上課的學生或仍在遠程教學的老師，不需要接種新冠疫苗，除非他們打算回到校園，常規檢查不能替代新冠疫苗。

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