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州長簽署226項新法 馬州廢州歌、運動賭博合法

記者羅曉媛／馬州報導
馬州州長霍根(中)簽署226項新法。(州長辦公室提供)
馬州州長霍根(中)簽署226項新法。(州長辦公室提供)

馬州州長霍根(Larry Hogan)18日簽署226項新法，其中包括合法化運動賭博，設立委員會處理運動賭博機構的申請，所得收入則用於教育改革；同時也廢除歌頌邦聯、並稱前總統林肯是暴君的州歌「馬里蘭，我的馬里蘭」(Maryland, My Maryland)。

霍根18日在參議會主席佛格森(Bill Ferguson)、眾議會議長艾德莉安‧瓊斯(Adrienne Jones)的見證下簽署226項新法案，其中一項新法讓馬州成為大華府最後一個合法化運動賭博的州，設立委員會審核運動賭博機構和手機運動賭博下注的許可申請；州議會預計運動賭博將在頭幾年給馬州創造每年1800萬元的營收，其中絕大多數將用於馬州教育改革。

此外，馬州也廢除了州議會在過去40多年來嘗試多次想要廢除的州歌「馬里蘭，我的馬里蘭」，該歌是由一名邦聯支持者在南北戰爭第一年，即1861年所做，歌中充斥著對邦聯的讚美，還稱林肯是暴君，呼籲各州退出北方聯邦(Union)，一同對抗北方的糟粕(Northern scum)。

儘管許多人指這首歌種族主義、不可接受，但州議會過往不下十次的廢除努力均未見效，受過去一年種族公正運動的影響，全美各地也掀起移除致敬邦聯將軍的雕塑，馬州州議會也得以通過廢除州歌的法案，霍根也稱該歌是「邦聯遺風，明顯過時且不接地氣」。

另受新冠疫情影響，馬州早先允許餐館或酒吧提供店外售酒(off the premise)的服務，即出售酒並送貨上門，霍根簽署的新法允許該作業維持到2023年6月，以幫助因疫情遭受重創的馬州餐飲接待行業恢復生氣。

其他新法還包括允許大學運動員靠自己的名氣、照片謀利，應對學校水源含鉛量增加，禁止已登記是性罪犯的學生進入學校教學樓等；而因疫情關閉了14個月的州議會大樓，本周五起也將重新對公眾開放。

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