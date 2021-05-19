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維州費郡公校 開放12-18歲預約接種

記者羅曉媛／維州報導

維州最大公校系統費郡公校(FCPS)下周起將在部分高中舉辦面向12歲至18歲學生的接種服務，家長或監護人需在20日(周四)晚8時之前，到費郡衛生局網站(https://bit.ly/3eWb8vu)預約名額；6月1日之後，費郡公校將提供更多校園接種點。

FCPS與費郡衛生局合作舉辦此次高中接種點服務，預約時間在上午9時30分至下午1時30分，接種點包括25日(周二)在Bryant高中，地址： 2709 Popkins Lane, Alexandria, Va. 22306；26日(周三)在Langley高中，地址：6520 Georgetown Pike, McLean, VA 22101；27日(周四)在Annandale高中，地址：4700 Medford Drive, Annandale, Va. 22003；28日(周五)在Mount Vernon高中，地址：8515 Old Mt. Vernon Road, Alexandria, Va. 22309。

此外，阿靈頓郡公校系統也在上周末開放給12歲至17歲的學生在校園接種，家長或監護人須陪同，並預約接種時間，詳情：https://bit.ly/3fsatkx。

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