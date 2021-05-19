馬州蒙郡取消戶外口罩令 已接種者室內也免戴

繼放寬餐館、電影院等商家的經營人數上限之後，馬州 華人聚居的蒙郡18日取消戶外口罩 令，並允許已完成接種者(打完疫苗 兩周後)在室內也不戴口罩；根據蒙郡目前的接種速度，衛生官員預計可按原計畫在5月28日實現全郡半數人口完成接種，屆時將取消所有新冠相關的防疫限制。

蒙郡如何鬆綁防疫限制取決於全郡接種人口，截至本周已有超過60%人口接種至少一劑疫苗，郡議會18日表決通過新規，取消戶外口罩令，並允許完成接種者在室內也不戴口罩，但在醫院、學校或乘坐公共交通時例外；而尚未完成接種者，在5月28日之前，室內仍須戴口罩。

蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)表示，未來十天，商家如何執行「對未完成接種者的戴口罩要求」將是模稜兩可的「灰色地帶」，提醒商家和個人，仍可採取他們認為的，能讓自己或顧客更安全的戴口罩方式，餐館或職場也可繼續施行嚴格的口罩規定。

蓋理斯舉例，「如果你是商家，且想要強調保持社交距離和戴口罩，你仍有特權如此做，也會因此受到支持。」

他並指，即便鬆綁了口罩令，仍然會有很多人傾向於繼續戴口罩，「這也應該受到支持，不該為此感到丟臉」。

相比馬州或其他地區，蒙郡鬆綁進度較謹慎，該郡也把近期保持的低傳染率歸功於謹慎鬆綁的態度；截至18日，蒙郡新冠確診率1.37%，每十萬人僅3.5例新增。

儘管蒙郡的接種率在馬州靠前，但尚有四成居民未接種，相當於40萬人口，尤其過去兩周接種速度放緩，衛生官員表示，疫苗接種仍需加速。