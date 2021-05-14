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馬州5/15起放寬商家限令 蒙郡不同步

記者張筠／馬州報導
馬州15日起放寬所有餐館的室內外人數限制，但在室內公共場所仍要戴口罩。（記者張筠／攝影）
馬州15日起放寬所有餐館的室內外人數限制，但在室內公共場所仍要戴口罩。（記者張筠／攝影）

隨著接種疫苗人數增加，馬州州長霍根(Larry Hogan)本周宣布從15日(周六)起，放寬全州所有商業活動的人數限制，餐館可開放堂食，室內外演出、藝術展覽、體育賽事等也可恢復到100%客容量，但州府仍維持室內須戴口罩的規定；華人聚居的蒙郡暫不與州府同步，表示至少要過半人口完成接種才放寬商家限令。

霍根表示，馬州接種人數增加、新增確診和住院人數持續下降，有望在國殤日(Memorial Day)前完成70%人口至少接種一劑的目標，他呼籲人們繼續保持防疫習慣，讓馬州在5月底前恢復到正常生活。

根據州府新指南，馬州餐館堂食和戶外用餐區15日起可免除人數限制，室內外的文娛活動、展覽、表演、體育賽事等商業活動也完全開放，但在室內仍須戴口罩；霍根表示，當前疫情數據已允許撤銷口罩令，但為謹慎防疫，州府仍採保守措施，呼籲公眾配合，口罩令有望在馬州70%人口至少接種一劑疫苗後撤銷。

聯邦疾病防治中心(CDC)12日通過12歲至15歲青少年接種輝瑞疫苗的建議，馬州也準備好11個大型接種站為青少年打疫苗；馬州衛生廳副廳長陳瑾琳(Jinlene Chan)表示，州府正和多家藥房、醫療診所、兒科醫院合作，滿足各地青少年的疫苗需求；馬州青少年接種新冠疫苗須有家長或監護人陪同，州府近日也在官網加入青少年疫苗接種站的查詢功能，詳情：https://bit.ly/3w0MLm8。

州府雖放寬防疫限令，但各郡市反應不一，喬治王子郡、巴爾的摩市將於下周一(17日)撤銷各商業活動的人數限制；蒙郡則表示需有過半人口完成接種才能進一步鬆綁，因此暫不與州府同步放寬。

蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)也指，截至13日，蒙郡已有46萬2200人完成接種，有望在15日達到50%人口完成接種的目標，意味著蒙郡可在29日按計畫撤銷餐館、電影院、娛樂和體育場等地室內外人數限制。

馬州 疫苗 口罩

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