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雪上加霜 疫情後油罐車司機短缺 燃油供應更棘手

記者張筠／華盛頓報導
大華府部分地區因人們恐慌加油，導致燃油供不應求。（取自推特）
大華府部分地區因人們恐慌加油，導致燃油供不應求。（取自推特）

華府部分地區因民眾恐慌加油而出現燃油供不應求，部分加油站收銀員應接不暇，稱從未迎接如此多顧客，但他們也擔憂若燃油持續短缺，將影響加油站其他服務的正常運作；此外，新冠疫情導致油罐卡車(tanker-truck)司機失業，讓燃油供應變得更棘手。

大華府汽車維修協會(Automotive Repair Association)主任麥考利(Kirk McCauley)表示，新冠疫情爆發後出行減少，眾多卡車司機失業，許多人已轉行或另尋出路，而油罐卡車的駕駛需要專業執照，「運輸危險物質(hazardous materials)的司機必須接受專業培訓，此過程需較長時間」，油罐卡車司機缺人，燃油運輸和供給就更困難。

麥考利主要負責馬州、華府和德拉瓦州的加油站服務，他表示，馬州巴爾的摩市、維州春田市(Springfield)和費郡(Fairfax)等地都面臨卡車司機短缺，而大量民眾在燃油夠用的情況下仍要加油，「消費行為完全異於平常，因此出現燃油災難性短缺」，甚至有加油站業者看見某顧客一天加油兩次。

麥考利也說，除了恐慌，部分加油站業主也擔心燃油耗盡，「無人加油意味著加油站的零食、飲料生意下降。」

維州費郡某Citgo加油站的經理萬德森(Michael Vanderson)表示，工作五年來從未見到這麼多人來排隊加油，「一早上就有三個燃料加注機(filling station)的燃油售罄，收銀員也忙得不可開交，到下午甚至要設立指示牌告知哪些加注機能使用，否則加油站秩序很難控制。」等待加油的車輛也多到影響車檢和維修部門的工作。

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