力爭華府自成一州 包瑟加入民主黨州長協會

為爭取華府 自成一州，華府市長包瑟(Muriel Bowser)近日加入民主黨 州長協會(Democratic Governors Association，DGA)，顯示民主黨力推華府成州的最新動作；該協會表示，包瑟的加入將讓華府與其他州有更多交流，促進政府之間的合作和創新。

民主黨州長協會日前發表聲明宣布包瑟是該協會一員，指華府市長的加入，「將有更多機會與其他州和地方官員互動交流、探討政策，將給華府和各州帶來更多創新與合作」。

包瑟表示，華府市民與美國 其他50州的民眾同有公民身分，華府人也對履行公民義務感到自豪，奮力爭取成州本質是「為要求本就屬於我們的權利，華府人和其他州數百萬美國人一樣，力爭建立一個更公平正義且富活力的國家」，華府相信終止「納稅卻無代表」(taxation without representation)是更好實現民主的方法。

民主黨州長協會表示，華府有70萬居民，包含多元族裔，他們納稅、服務軍隊，但長時間缺乏聯邦層面的發聲機會和代表權，並未享有完整公民權。

華府多年來持續爭取自成一州，近期因民主黨籍拜登總統上任，且民主黨人在國會參、眾兩院都占多數，支持此事的立法者和維權團體呼聲高漲，上月國會眾院也通過了相關法案。