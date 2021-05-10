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以前 花是禮物 現在 花是生活 願你愛上有花的生活 從此 四季便有了花的顏色

本報華府訊
一束花的儀式感永遠不會過時
一束花的儀式感永遠不會過時

露露花坊在大華府地區經營30多年，提供各種鮮花，網路訂花，藝術花籃等。從1989年起就一直在華盛頓特區、馬里蘭州為您準備最適合的花、最高雅的搭配和最吸引人的花籃設計，他們專門做花藝設計，呈現高雅獨特是他們做花藝與別家不同之處。只要您告訴他們您的需求，各種花形的配置和設計都不用煩惱，露露花坊絕對讓您體面又到位！老闆一直堅信用心去感受生活的浪漫，用花來裝點美好的生活。

露露花坊的每一花束都經過精心設計，他們的設計團隊有多年豐富經驗，可針對你想要送花的物件、用途，給你做專業的建議，讓收到花的物件在剎那間，生命中留下最美好的回憶。

露露花坊位於馬里蘭州最繁華商業地帶BETHESDA。一進露露花坊，悠悠花香就撲面而來。室內的景致也引人入勝，花區一片花海。老闆說，如果人們只是需要買花可以去超市買，可是他們提供的是有質的服務和具有創造力和個人風格的藝術品。每朵花都花顏細緻，花香浪漫，含苞時含蓄嫵媚，開花時釋放無限風情，浪漫迷人。

各樣式的花又獨自的代表特性和適合送出的場合。露露花坊為專業的花店，他們以服務的精神與對專業的執著，提供每位消費者百分之百滿意的服務，提供最新的各式花材並擁有多年累積精湛的花藝技巧提供園藝設計規劃。

露露花坊地址，4801 St Elmo Avenue . Bethesda, Maryland 20814。購花請電:301-907-4600

網站http://www.luluflorist.com。

馬里蘭州 華府

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