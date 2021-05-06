接種進度超前 馬州預計國殤日前恢復常態

馬州65歲以上居民已有85%施打至少一劑，州長計畫國殤日前讓生活恢復正常。(記者張筠 / 攝影)

馬州 州長霍根(Larry Hogan)近日表示，馬州計畫在國殤日(Memorial Day)前恢復疫情前的正常狀態，但暫無口罩規定等細節，也預計能超前完成拜登政府在國慶日前為70%成人接種疫苗 的目標，霍根5日也宣布，馬州13個大型接種站即日起無需預約，並計畫要求全州療養院 和長照中心每周公布居民和員工接種疫苗的數據，讓防疫工作更透明。

為加速疫苗普及，馬州13處免預約大型接種站中，除了蒙郡德國鎮(Germantown)接種站輝瑞和莫德納兩種疫苗都提供，其餘12個接種站只提供一種(輝瑞或莫德納)疫苗，民眾可登錄州府官網查詢https://bit.ly/3nNM10S。

霍根表示，目前馬州已有62%成人接種至少一劑疫苗，其中65歲以上居民已有85%打了至少一針，進度超前全美；他也表示，拜登政府按需求分配疫苗的新計畫，不會對馬州疫苗進度有太多影響。

霍根政府也計畫，要求療養院(nursing home)和長照中心每周在網上公開居民和醫護員工接種疫苗的狀況，並持續推動「一個都不能少」(No Arm Left Behind)的疫苗計畫，調動資源為年長居民、大學生接種。

療養院和長照中心可謂「疫情前線」，馬州在開始打疫苗的最初階段，就允許療養院居民和護工接種，但目前仍有少部分民眾對打疫苗有遲疑，州府希望推動各方力量，鼓勵這部分居民接種，避免出現防疫漏洞，也提升對疫情高危群體的保護。