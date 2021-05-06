接種進度超前 馬州預計國殤日前恢復常態
馬州州長霍根(Larry Hogan)近日表示，馬州計畫在國殤日(Memorial Day)前恢復疫情前的正常狀態，但暫無口罩規定等細節，也預計能超前完成拜登政府在國慶日前為70%成人接種疫苗的目標，霍根5日也宣布，馬州13個大型接種站即日起無需預約，並計畫要求全州療養院和長照中心每周公布居民和員工接種疫苗的數據，讓防疫工作更透明。
為加速疫苗普及，馬州13處免預約大型接種站中，除了蒙郡德國鎮(Germantown)接種站輝瑞和莫德納兩種疫苗都提供，其餘12個接種站只提供一種(輝瑞或莫德納)疫苗，民眾可登錄州府官網查詢https://bit.ly/3nNM10S。
霍根表示，目前馬州已有62%成人接種至少一劑疫苗，其中65歲以上居民已有85%打了至少一針，進度超前全美；他也表示，拜登政府按需求分配疫苗的新計畫，不會對馬州疫苗進度有太多影響。
霍根政府也計畫，要求療養院(nursing home)和長照中心每周在網上公開居民和醫護員工接種疫苗的狀況，並持續推動「一個都不能少」(No Arm Left Behind)的疫苗計畫，調動資源為年長居民、大學生接種。
療養院和長照中心可謂「疫情前線」，馬州在開始打疫苗的最初階段，就允許療養院居民和護工接種，但目前仍有少部分民眾對打疫苗有遲疑，州府希望推動各方力量，鼓勵這部分居民接種，避免出現防疫漏洞，也提升對疫情高危群體的保護。
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