喬治王子郡深入社區 動員年輕群體接種

喬治王子郡大力動員年輕人接種疫苗。(美聯社)

馬州 喬治王子郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)近日宣布，郡府將大力動員年輕群體接種新冠疫苗 ，調查顯示25歲至35歲的男性對接種疫苗最遲疑，為避免出現防疫漏洞，郡府近期派許多志願者和疫苗聯絡員，通過登門拜訪、打電話、發短信等方式深入社區，提高未接種者打疫苗的意願，並提醒堅持防疫。

喬治王子郡原是馬州的疫情 重災區，目前已有近一半居民接種至少一劑疫苗，約25%人口完成接種，疫情漸趨平穩，不過郡府近日統計發現，年輕群體接種率下降，其中25歲至35歲的男性接種意願最低。

為提高年輕群體的接種率，郡府近期派出許多志願者和疫苗聯絡員，深入社區宣講接種疫苗的重要性和緊迫性，同時了解未接種者的顧慮和想法；艾索布斯表示，目前郡府已通過短信、電話以及登門拜訪等方式動員至少12個社區，進一步推動疫苗計畫。

喬治王子郡本周也延長了Sports and Learning Complex、Southern Regional活動中心、以及 Laurel-Beltsville老人活動中心三處接種站的服務時間，更新後的周末服務時段為每周五上午9時至晚上8時、每周六、日上午9時至下午4時。

艾索布斯說，母親節將至，夏季也將迎來許多活動，為了自己和親友的健康安全，所有人都應積極接種疫苗，避免疫情反覆，也預防變異病毒肆虐。