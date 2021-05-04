戴不戴口罩？華府新規引困惑 包瑟：正確版本已發布

華府上周發布口罩新令後撤下又更新，但其中對商家如何執行的條款模糊不清，引困惑。(記者張筠/攝影)

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)上周更新華府的口罩及接種者的防疫 新規，允許完成接種者(fully vaccinated)在室內的小範圍聚會不戴口罩，並允許商家根據顧客出示的疫苗 證明決定其進室內是否需要戴口罩，但市府稍晚又撤下該指南，再發布時，已刪除有關商家根據疫苗證明允許顧客進入的相關條款，令業者不知所措。

華府上周發布口罩新令後撤下又更新，但其中對商家如何執行的條款模糊不清，引困惑。(記者羅曉媛/攝影)

早先版本的口罩新規包括商家可貼告示提醒公眾「須戴口罩才能入內，除非已完成接種」，同時餐館等商家可拒絕讓未完成接種並拒絕戴口罩的人入店；但該版本被撤下又替換之後，這些關於商家該如何處理的條款均已移除。

許多餐館業者在社交媒體大吐苦水，表示在實施如此大的變動之前，市長應多等幾周考慮各方面因素，而不是倉促發布一個模稜兩可、前後矛盾的防疫規定，「這只會加劇我們員工和顧客的對立」；大華府連鎖餐館Medium Rare的共同創始人布切爾(Mark Bucher)說，「我們很困惑，不知道什麼能做、什麼不能做。」

包瑟3日在記者會回應此事，表示新規發布後撤下是因其辦公室出錯所致，正確版本已在上周六發布，呼籲所有人去看新的版本。

華府衛生局資深副主任艾許利(Patrick Ashley)表示，華府允許商家詢問顧客有無接種證明，也可拒絕為不提供證明且不戴口罩的人服務，並允許商家實行嚴格的口罩方案。

他說，未完成接種者若與他人距離小於六呎，仍要戴口罩，在戶外用餐者，直到入座之前，都應戴口罩。