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跟隨州府放寬口罩令？馬州各郡市不同步

記者張筠／馬州報導
馬州日前根據CDC更新戶外口罩指南，但人口聚居的蒙郡暫不同步。(記者張筠╱攝影)
馬州日前根據CDC更新戶外口罩指南，但人口聚居的蒙郡暫不同步。(記者張筠╱攝影)

馬州日前根據聯邦疾病防治中心(CDC)更新指南放寬戶外口罩令，各郡市反應不一，族裔多元的蒙郡(Montgomery)認為州府進度過快，巴爾的摩市也稱疫苗接種率較低，所以暫不與州府同步；部分民眾理解州府更新戶外口罩令象徵疫情控制有進展，但由於無法判斷旁人是否完成接種，出於謹慎，接種完疫苗仍會在戶外戴口罩。

州長霍根(Larry Hogan)4月28日根據CDC更新的口罩指南，准許完成疫苗接種者在戶外不戴口罩，大型婚禮、音樂會、遊行等除外，新規也允許馬州餐館戶外用餐區1日(今)起可不限制每桌人數。

州府新規雖然象徵防疫工作有進展，但部分郡市對於是否要與州府同步放鬆限制仍有遲疑，部分官員和民眾表示，在戶外場合無法辨認沒戴口罩者是否真的完成接種，且完成接種後，仍需一段時間才能起到保護作用，州府統一准許完成接種者在戶外可不戴口罩，讓人不放心。

人口聚居的蒙郡，郡長艾瑞克(Marc Elrich)指州府放寬口罩令的速度過快，並認為州府對未接種疫苗者的規定應更加嚴格，否則可能導致疫情反彈；巴爾的摩市長史考特(Brandon Scott)表示，該市已完成接種的人口不到四分之一，尚不計畫放寬戶外口罩令。

民眾對州府和聯邦更新口罩指南也持不同意見，有人認為這標誌疫情進一步可控，生活逐漸回歸正常，尤其漸入夏季戴口罩會造成不適。有人讚許州府緊跟聯邦進度更新口罩指南；但也有人說沒有實際意義，由於無法分辨他人是否真的完成疫苗接種，為了謹慎防疫仍會戴口罩，因此對他們的行為影響不大。

疫苗 疫情 馬州

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