馬州鬆綁口罩令 戶外餐飲5/1起無人數限制

馬州28日根據CDC更新的口罩指南放寬戶外口罩令，且允許餐館戶外用餐區從5月1日起不限制人數。（記者張筠 / 攝影）

繼聯邦疾病防治中心(CDC)27日更新口罩指南，馬州 州長霍根(Larry Hogan)28日宣布放寬馬州戶外口罩令，完成疫苗 接種者在戶外可不戴口罩，憑門票入場的戶外大型活動除外，全州餐館戶外用餐區從5月1日起可不限制每桌人數；未完成疫苗接種者在無法保持社交距離的戶外場合仍建議戴口罩，且室內場所和公共運輸須戴口罩的規定不變。

根據CDC更新指南，馬州准許已完成疫苗接種者在戶外不必戴口罩，需憑門票參加的大型戶外音樂會、體育比賽等活動除外，但州府仍建議未完成疫苗接種者在無法與人保持社交距離的戶外場合要戴口罩，同時鼓勵積極接種疫苗。

醫療學者提醒民眾外出多備幾個口罩，在炎熱天氣勤更換。(記者張筠 / 攝影)

依新規，馬州餐館從5月1日起，戶外用餐可不限人數，也不強制民眾保持社交距離，州府允許各郡市根據地方疫情和接種人數，調整餐館用餐規定的嚴格程度；霍根政府仍維持室內場所和公眾交通須戴口罩的規定。

馬州是大華府 率先放寬戶外口罩指南的地區，華府尚未更新，維州官員則表示已在研究CDC新指南；根據CDC27日更新的口罩指南，完成疫苗接種者可不戴口罩外出運動，或參與戶外小範圍聚會，但人多場合仍要戴口罩，尚未接種疫苗者，在公共場合也要戴口罩。

馬里蘭大學醫療系統近日提醒如何在炎熱天氣下更好的戴口罩防護，包括選擇透氣材質的口罩，可重複使用的口罩也要勤清洗，外出多備幾個口罩，在炎熱天氣勤更換，防止流汗潮濕導致面部過敏，醫療學者也提醒，不要因戴口罩少喝水而影響健康。

截至28日，馬州已有逾190萬人完成接種，約占總人口31%，維州有逾250萬人完成接種，約占30%，華府為20%；目前大華府三地16歲以上的所有居民都可接種疫苗。