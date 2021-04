華府動物園下月重開 近距離看熊貓「小奇蹟」

國家動物園分享「小奇蹟」的最新成長動態。(華府國家動物園)

華府史密森尼學會(Smithsonian Institution)23日宣布,國家動物園 和七間博物館 將於下月分批重開,民眾5月21日起將能首次與在疫情期間出生的熊貓寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)見面;需在網上預約門票,各場館預約通道會在重開前一周放出,動物園熊貓場館的門票需單獨預約,參觀時需保持社交距離,兩歲以上者須戴口罩。

華府動物園和多數博物館自去年秋天關閉,期間部分場館因疫情起伏曾短暫開放。下月重新向公眾開放的博物館有:5月5日重開的國家航空博物館Steven F. Udvar-Hazy中心,5月14日重開的國家非裔美國 人歷史文化博物館(National Museum of African American History and Culture)、國家肖像美術館(National Portrait Gallery)、史密森尼美國藝術館及其Renwick畫廊,5月21日重開的有國家歷史博物館(National Museum of American History)、美國印地安人博物館(National Museum of the American Indian)和動物園。