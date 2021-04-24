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華府動物園下月重開 近距離看熊貓「小奇蹟」

記者張筠／華盛頓報導
國家動物園分享「小奇蹟」的最新成長動態。(華府國家動物園)
國家動物園分享「小奇蹟」的最新成長動態。(華府國家動物園)

華府史密森尼學會(Smithsonian Institution)23日宣布，國家動物園和七間博物館將於下月分批重開，民眾5月21日起將能首次與在疫情期間出生的熊貓寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)見面；需在網上預約門票，各場館預約通道會在重開前一周放出，動物園熊貓場館的門票需單獨預約，參觀時需保持社交距離，兩歲以上者須戴口罩。

華府動物園和多數博物館自去年秋天關閉，期間部分場館因疫情起伏曾短暫開放。下月重新向公眾開放的博物館有：5月5日重開的國家航空博物館Steven F. Udvar-Hazy中心，5月14日重開的國家非裔美國人歷史文化博物館(National Museum of African American History and Culture)、國家肖像美術館(National Portrait Gallery)、史密森尼美國藝術館及其Renwick畫廊，5月21日重開的有國家歷史博物館(National Museum of American History)、美國印地安人博物館(National Museum of the American Indian)和動物園。

博物館 動物園 美國

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