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南部第一州 維州大麻合法化 有限制別越線

記者羅曉媛／維州報導
維州將從7月1日起允許21歲以上成年人持有不超過1盎司的大麻，但禁止在公共場所使用。（美聯社）
維州將從7月1日起允許21歲以上成年人持有不超過1盎司的大麻，但禁止在公共場所使用。（美聯社）

維州州長諾譚(Ralph Northam)要求加速大麻合法化的修正案本月稍早在州議會過關，從今年7月1日開始，維州成年人可合法持有不超過1盎司的大麻，也可在自家培植最多四株大麻，但禁止公共場所使用大麻；至此，維州也成為第一個大麻合法化的南部州。

州議會在2月底通過大麻合法化立法，將從2024年1月1日起開放大麻零售，允許成年人合法持有大麻，並建立監管機構「大麻管理局」(Cannabis Control Authority)，以及公共衛生顧問委員會，具體如何商業化大麻市場及監管，州議會計畫在下一立法季敲定。

之後諾譚提出修正案，要求將「允許成年人合法持有大麻」的時間線提前到7月，已解決不同族裔因現有法律遭受不公待遇的問題；根據非營利組織維吉尼亞公共媒體(Virginia Public Media)對法院紀錄的分析，維州的非裔因持有大麻面臨法庭傳喚的概率比白人高出四倍多。

●維州何時大麻合法化？

7月1日起，21歲以上成年人可合法持有不超過1盎司(28.3克)的大麻，但不得在公共場所使用；每戶家庭可在自家培植最多四株大麻，但種植須遠離公眾視線，且每株大麻須有清晰標註種植者姓名、駕照或身分證件號碼的標籤。

●允許持有多少大麻？

可合法持有不超過1盎司(28.3克)的大麻，同時不得有分銷大麻的意向；持有超過1磅大麻者，將面臨最多十年監禁。

●是否可以分享大麻？

根據最新法規，成年人分享不超過1盎司的大麻或大麻產品不會面臨民事或刑事懲罰，但州法不允許以贈送大麻配合商品或服務的出售。

●大麻可否運輸？

大麻或大麻產品不得進口、運送(ship)或透過運輸被帶進維州。

●何時允許大麻零售？

維州將從2024年1月1日起開放大麻零售，並建立監管機構「大麻管理局」(Cannabis Control Authority)主管大麻市場，但具體如何商業化大麻和監管，將在之後的立法季確定。

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