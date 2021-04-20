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選舉專家：維州長選舉 映射全美政治風向

記者羅曉媛／維州報導
維州州長選舉被視為全美政治風向標，民主黨有五人參選。(圖片取自競選官網)
維州州長選舉被視為全美政治風向標，民主黨有五人參選。(圖片取自競選官網)

維州2021年州長選舉吸引13名參選人，成為史上競爭最激烈的州長選戰之一，政治評論員和兩黨策士也視此次競選是總統大選之後的「餘興派對」與期中選舉之前的試水戰，既能檢測這一有著傳統紅州基礎的「新晉」藍州的選民態度，也能觀察共和黨在從後川普時代的身分認同之爭，以及民主黨新舊領袖之間的摩擦，更是選民對民主黨和拜登政府的初步打分。

瑪麗華盛頓大學的政治科學教授方斯沃斯(Stephen Farnsworth)表示，目前維州州長選舉很確定的一件事，就是所有人都看到機會，「左、中、右派都在想著『這將是(我們大放異彩的)那一年』。」

往年維州州長選舉也是全美政治風向的晴雨表，是期中選舉前兆；無黨派分析組織「庫克政治報告」(Cook Political Report)的分析師潔西卡‧泰勒(Jessica Taylor)指出，贏得白宮的黨派通常都在後一年的維州州長選舉輸掉州長，只有一次例外，因此許多分析認為今年將有利共和黨。

不過在川普政府時期，維州民主黨獲得一連串選舉勝利，不僅保住州長和兩名國會參議員席位，還翻藍了三個國會眾議員席位，並重掌州議會多數席；但今年的州長選舉仍有許多未知因素，泰勒舉例，維州選民投票率在2020年總統大選創下歷史新高，但在川普卸任後，這股選民熱情不知能否繼續，以及公校系統能否在今秋重開、疫苗的進展、現任民主黨州長諾譚的抗疫認可度等，也將影響兩黨參選人的表現。

維州州長選舉被視為全美政治風向標，共和黨有七人參選。(圖片取自競選官網)
維州州長選舉被視為全美政治風向標，共和黨有七人參選。(圖片取自競選官網)

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