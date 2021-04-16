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打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

華府19日起開放10接種站 逾65歲免預約

記者張筠╱華盛頓報導

為幫助尚未通過「提前註冊」系統(preregister)預約疫苗的群體，華府衛生局14日宣布從下周一(19日)起，開放10個免預約(walk-up)疫苗接種站，主要安排在社區文娛中心(recreation center)，專門給65歲以上的華府居民打疫苗，將使用輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，預計每個接種站日均可打30劑。

華府本周開放16歲以上居民透過提前註冊系統預約打疫苗名額，儘管可接種的群體擴大，但65歲以上的居民仍有一半未接種，此次新開10個免預約的接種站，也是為了加速給年長居民打疫苗，方便他們直接去現場接種。

衛生局表示，這10個免預約接種站位於華府第二區、第四區、第五區、第六區、第七區和第八區，主要安排在社區文娛中心，以及華盛頓會展中心、Arena Stage演藝劇場、聖伊麗莎白東院娛樂體育競技場。

其中只有第八區的Bald Eagle社區文娛中心是專給第七、八區18歲以上居民使用，其他接種站可供所有地區的年長居民使用，各接種站開放時間不同，詳情可見官網：https://rb.gy/gjkm4p；這些接種站將使用輝瑞或莫德納疫苗，每個接種站日均能給30人接種。

雖然華府有接種資格的群體擴大，但在非裔和西語裔群體集中的社區，年長居民的接種率仍較低，以非裔為主的第八區有40%的65歲以上者完成接種，而以白人為主的第三區有60%的年長居民打完疫苗。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)本周繼續呼籲大華府三地的居民到居住地所在的政府官網提前註冊，華府中文版預登記：https://v51r5a21s.dc.gov/zh-TW/，或電話855-363-0333；馬州預登記：https://onestop.md.gov/govax，或電話855-634-6829；維州：https://vaccinate.virginia.gov/，或電話：877-829-4682。

疫苗 華府 莫德納

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