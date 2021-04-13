包瑟撥3.5億元 助收入逾半用於租金的租客「留在華府」

華府 12日推出3億5200萬元的住房援助項目「留在華府(Stay DC) 」，旨在幫助疫情 期間有困難支付房租或水電等公共事業費用(utilities)的華府居民，若疫情期間收入減少或有重大開支，欠租或收入超過半數用於租金 ，可申請該援助支付逾期或預付租金，以及水電瓦斯費。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)12日揭曉住房援助項目「留在華府」，專門針對華府住房不穩定的問題，最多可支付12個月的拖欠房租和3個月的預付房租及水電瓦斯費；申請可上官網stay.dc.gov，或致電833-478-2932。

該項目也根據聯邦住房與城市發展部(HUB)的標準，要求申請人家庭收入少於地區中位收入(AMI)的80%，若是一口之家，需2020年的年收入不超過5萬7650元，二口之家不超過6萬5850元，三口之家不超過7萬4100元，四口之家不超過8萬2300元，五口之家不超過8萬8900元，六口之家不超過9萬5500元，七口之家不超過10萬2100元，八口之家不超過10萬8650元。

華府公共服務局(Department of Human Services)主任蘿拉•澤林傑(Laura Zeilinger)表示，市府希望鼓勵任何有住房費用困難的居民申請援助，不需要等到面臨房東驅逐才申請，現在就能獲得幫助。

華府市議員安妮塔•邦茲(Anita Bonds)也呼籲華府居民充分利用這筆援助金，「這是納稅人的錢，我們將確保把它花得明智」。

「留在華府」的3億5200萬元資金來自去年底的國會預算法案(Congressional Appropriations Act)，以及近期國會通過的美國救援法案(American Rescue Plan Act)，華府從前者獲得2億元，從後者分到1億5200萬元。