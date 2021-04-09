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維州2021年州長選舉 兩黨參選人亮相

記者羅曉媛╱維州報導
共和黨參選人：第一排左起阿曼達‧蔡司、佩納、多蘭、洋基，第二排左起施奈德、奧克塔維雅‧強生、考克斯。(圖片取自競選官網)
共和黨參選人：第一排左起阿曼達‧蔡司、佩納、多蘭、洋基，第二排左起施奈德、奧克塔維雅‧強生、考克斯。(圖片取自競選官網)

維州州長選戰已有13人宣布參選，其中七人共和黨，五人民主黨，還有一人無黨派，參選人也覆蓋政治多面，從自詡的社會主義者到高調的川普盟友，從首次競選的非裔女參選人，到二度競選的前州長參選人⋯

●共和黨

州參議員阿曼達‧蔡司(Amanda F. Chase)，自稱「女版川普」(Trump in heels)，曾在去年12月呼籲川普動用軍事管制把持總統之位，她也曾把手槍裝進槍套帶到參議會議場，並帶著攻擊步槍參加里奇蒙的擁槍權集會，今年稍早也稱讚攻占國會的川普支持者是愛國者；蔡司的多次爭議言論也讓州議會共和黨同僚與其分道揚鑣。

考克斯(Kirk Cox)曾任兩屆州眾議會議長，在州議會擔任議員超過30年，曾是政府教師，他稱自己是州議會議員中，所在選區最藍的共和黨；他目前已獲得許多現任與前任共和黨重要官員的背書。

佩納(Sergio de la Peña)是川普政府時期國防部負責西半球事務的副助卿，是服務陸軍30年的退役陸軍上校，兒時從墨西哥的貧困家鄉移民來美，主打其移民背景以及對川普的效忠，他支持確立英語為維州官方語言，結束防疫限制，並限制地方政府對州政府對隱藏攜帶槍枝法的推翻權。

多蘭(Peter Doran)是華府智庫「歐洲政策分析中心」前主席，稱自己「幫助蘇聯解體國家從社會主義的毀壞中重建」的經歷，有助州長一職；他承諾逐步停收維州收入稅，在不與宗教自由衝突的前提下，支持同性戀權益。

奧克塔維雅‧強生(Octavia Johnson)在2006年至2013年擔任Roanoke警長，曾在2014年競選州眾議員敗北，此番參選，她表示是因對現狀不滿，要給維州帶來急需的改變，也爭當維州首位非裔女州長。

施耐德(Pete Snyder)是一名投資人，曾為福斯新聞撰稿，並在2013年角逐維州副州長的黨內提名落敗，他目前所獲背書多來自共和黨強硬右派。

洋基(Glenn Youngkin)曾任凱雷投資集團的聯合首席執行官，身價2億5400萬元，他向選民傳達自立自強人生，分享自己青少年時期在維吉尼亞海灘餐館洗盤子、補貼家用，到如今創辦企業和就業崗位。

●民主黨

詹妮弗‧佛伊(Jennifer Carroll Foy)曾是2017屆州眾議會最受矚目的民主黨參選人，當時她與其他15位民主黨參選人一起，擊敗現任共和黨眾議員，成功翻藍眾議會；公設辯護律師出身的佛伊在2019年卸任眾議員，全職參選州長，她對性別議題、司法系統改革、勞工權益等直言不諱，也是許多人寄望的首位非裔女州長人選。

州眾議員卡特(Lee J. Carter)是州議會少有的自詡社會主義者，他曾服役海軍陸戰隊，也是前民主黨總統參選人桑德斯在維州的競選主席，他表示將以變革性改變確保維州的經濟和政府能為所有公民服務。

費爾法克斯(Justin Fairfax)是現任非裔副州長，曾是聯邦檢察官，在諾譚因「黑臉照片」陷入風口浪尖之時，費爾法克斯曾被視為取代諾譚的最佳人選，但之後其爆出性騷擾醜聞。

州參議員詹妮弗‧麥克蘭(Jennifer McClellan)是威瑞森(Verizon)律師，曾任州眾議員11年，她主推成法的政策包括讓維州在2050年之前實現零碳排放，讓校長有裁量權定奪是否需要將不守規矩的行為上報警察等。

麥考利夫(Terry McAuliffe)曾在2014年至2018年任維州州長，儘管此前從未執掌公職，但活躍民主黨全國政治圈，曾為前總統柯林頓夫婦募得破紀錄的籌款。

民主黨參選人，第一排左起佛伊、麥考利夫、詹妮弗‧麥克蘭，第二排左起卡特、費爾法克...
民主黨參選人，第一排左起佛伊、麥考利夫、詹妮弗‧麥克蘭，第二排左起卡特、費爾法克斯。(圖片取自競選官網)

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