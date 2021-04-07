我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

大華府辦公室「閒置率」首季新高 民眾疫後仍想遠距上班

記者張筠／華盛頓報導
疫情爆發以來，華府已累計60萬平方呎的空辦公室。（記者張筠 / 攝影）
疫情爆發以來，華府已累計60萬平方呎的空辦公室。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情導致大華府辦公樓空房率持續增加，華府今年第一季度的辦公樓空房率破紀錄，現有60萬平方呎的空辦公室，還有許多人習慣並偏愛遠程辦公，表示疫情後仍想保持；北維州許多公司也陸續提供「混合辦公」選項，讓員工每周三天輪流回辦公樓，其餘時間遠程辦公，縮減公司租房成本，也方便防疫。

華府商業房產公司CBRE公布最新研究顯示，華府2021年第一季度的辦公樓空置面積比租出面積多110萬平方呎，主要原因包括大批公司因遠程辦公而減少固定租用辦公樓的面積，以及大公司搬遷，而租用面積不到1萬平方呎的小規模公司，改為共用辦公空間等，以租用空間不到1萬平方呎的小規模租戶為例，近期搬遷導致華府第一季度的空房面積增加25萬平方呎。

CBRE指，疫情爆發後，華府累計60萬平方呎的空置辦公室，去年第四季度華府辦公空置率達17.4%，租房市場仍有320萬平方呎的辦公空間，比去年同期多24%。

華府辦公樓平均租金已連續四個季度下降，辦公空房率最高的地區為國會山莊，達31.9%，最低為新興社區「諾瑪」(NoMa)；聯邦機構是華府辦公樓的最大租客，今年第一季度占租房市場的45%，其次為非營利組織(17%)和法律機構(13%)。

北維州情況類似，上季度空置率為20.2%，其中費郡辦公樓入住率下降最快，因為在聚集了金融和科技大公司的泰森角(Tysons Corner)、亨頓市(Herndon)，有大量公司搬遷或終止租約。

空置率上升的同時，也有愈來愈多人傾向遠程辦公；在Capital One銀行工作的張意州表示，遠程辦公緩解了通勤壓力和開銷，希望未來持續此方式；疫情爆發後找到工作的王曉同說，工作快一年還沒去過泰森角的辦公室，近期公司提供輪流實體工作的選項，允許一周三天到辦公室，兩天在家工作，「感覺是很好的平衡。」

華府 疫情 維州

上一則

美華協會英文論文賽 看亞裔青年如何迎向未來

下一則

停止仇恨亞裔 安歌塢崖市發聲明

延伸閱讀

華府商家、集會防疫限制 5.1起再放寬

華府商家、集會防疫限制 5.1起再放寬
專家批大華府鬆綁太快加劇疫情 官員：無關聯

專家批大華府鬆綁太快加劇疫情 官員：無關聯
華府國建會4.7「螢窗對話」 談台美業務現況、文化教育

華府國建會4.7「螢窗對話」 談台美業務現況、文化教育
預防暴力衝突 華府推「保安補助金」

預防暴力衝突 華府推「保安補助金」
駕車衝國會 致警2死傷 華府維安怎回事？

駕車衝國會 致警2死傷 華府維安怎回事？

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業