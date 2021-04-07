大華府辦公室「閒置率」首季新高 民眾疫後仍想遠距上班

疫情爆發以來，華府已累計60萬平方呎的空辦公室。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情 導致大華府 辦公樓空房率持續增加，華府今年第一季度的辦公樓空房率破紀錄，現有60萬平方呎的空辦公室，還有許多人習慣並偏愛遠程辦公，表示疫情後仍想保持；北維州 許多公司也陸續提供「混合辦公」選項，讓員工每周三天輪流回辦公樓，其餘時間遠程辦公，縮減公司租房成本，也方便防疫。

華府商業房產公司CBRE公布最新研究顯示，華府2021年第一季度的辦公樓空置面積比租出面積多110萬平方呎，主要原因包括大批公司因遠程辦公而減少固定租用辦公樓的面積，以及大公司搬遷，而租用面積不到1萬平方呎的小規模公司，改為共用辦公空間等，以租用空間不到1萬平方呎的小規模租戶為例，近期搬遷導致華府第一季度的空房面積增加25萬平方呎。

CBRE指，疫情爆發後，華府累計60萬平方呎的空置辦公室，去年第四季度華府辦公空置率達17.4%，租房市場仍有320萬平方呎的辦公空間，比去年同期多24%。

華府辦公樓平均租金已連續四個季度下降，辦公空房率最高的地區為國會山莊，達31.9%，最低為新興社區「諾瑪」(NoMa)；聯邦機構是華府辦公樓的最大租客，今年第一季度占租房市場的45%，其次為非營利組織(17%)和法律機構(13%)。

北維州情況類似，上季度空置率為20.2%，其中費郡辦公樓入住率下降最快，因為在聚集了金融和科技大公司的泰森角(Tysons Corner)、亨頓市(Herndon)，有大量公司搬遷或終止租約。

空置率上升的同時，也有愈來愈多人傾向遠程辦公；在Capital One銀行工作的張意州表示，遠程辦公緩解了通勤壓力和開銷，希望未來持續此方式；疫情爆發後找到工作的王曉同說，工作快一年還沒去過泰森角的辦公室，近期公司提供輪流實體工作的選項，允許一周三天到辦公室，兩天在家工作，「感覺是很好的平衡。」