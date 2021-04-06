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維州人口大郡 擴大必要行業人群接種

記者羅曉媛／維州報導
北維州幾個人口較多的郡市開始疫苗施打1C階段。(費郡衛生局提供)
北維州幾個人口較多的郡市開始疫苗施打1C階段。(費郡衛生局提供)

維州人口較多的勞登郡、威廉王子郡及亞歷山卓市5日起擴大必要行業人群施打新冠疫苗，在房屋建造、食品服務、交通物流、媒體、法律、信息技術等必要行業工作的居民，即日起可預約接種。

維州各郡市根據當地情況所處不同疫苗施打階段，勞登郡、威廉王子郡及亞歷山卓市5日開放1C階段必要行業人員接種，包括來自能源、水利、房屋建造、食品服務、交通物流、高等教育教職、信息技術與通訊、媒體、法律事務、公共安全工程、理髮業者，以及公共衛生領域的從業者，可到州府官網(vaccinate.virginia.gov)或致電877-829-4682提前註冊、預約疫苗。

亞歷山卓市表示，由於疫苗供應增加，該市已開始給所有已提前註冊的居民分配預約疫苗施打的時間，符合早先1A和1B階段的人群，包括65歲以上居民、醫療業者、教師等，市府已分配了施打時間。

若符合上述條件，並在3月30日之前提前註冊，但卻還沒收到預約的居民，市府提醒可查看電郵的垃圾郵箱尋找確認信，否則可透過線上表格(https://bit.ly/3wD7Bcz)查詢預約狀況；亞歷山卓市近期還將推出全新預約系統，方便居民直接和藥店、超市或醫療供應商預約打疫苗。

勞登郡衛生局主任古德福來(David Goodfriend)也說，該郡已給1A、1B階段優先人群分配了疫苗施打時間，才得以開放到1C優先群體，鼓勵所有還未提前註冊的必要行業員工上網或致電註冊，就能在一至兩周內收到預約邀請信。

另一北維州人口大郡費郡，5日起僅局部開放1C階段施打人群，費郡衛生局5日表示，目前僅能擴大到能源、水利、房屋建造、食品服務、交通物流和高校教職施打疫苗，本周稍晚有望開放更多必要行業；費郡提前註冊系統：https://bit.ly/3ujMVE8。

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