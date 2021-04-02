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馬州新冠確診回升 蒙郡官員促州長收緊防疫

記者羅曉媛╱馬州報導

馬州鬆綁部分防疫政策以來，新冠確診再度回升，蒙郡地方官員本周再敦促州長霍根(Larry Hogan)收緊防疫；蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)說，州長早先向人們傳遞「生活已恢復正常」的信號，實際不然。

霍根自3月中旬以來放寬餐館、零售商店、健身房、賭場等各類商家的室內外客流限制，鬆綁幅度遠大於隔壁的華府和維州，但大華府三地新冠確診數在此之後連連攀升，其中主要增長來自馬州；三地新增確診在1日達到2989例，其中馬州新增1584例，是今年1月30日以來最高值。

蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)要求州政府公布疫情數據指標，指這些指標足以讓州政府收緊部分防疫措施，同時居民也需要了解州政府對於近期確診激增做何限制；蓋里斯還呼籲居民積極做新冠檢測，以便衛生部門留意變種病毒動向。

州長辦公室發言人瑞斯(Mike Ricci)說，衛生官員並未發現馬州近期確診增多與重啟有關，而接種者追蹤數據顯示，近期確診增加是出行到外州所致，尤其是到佛州。

馬里蘭大學公共衛生學院院長盧西尼亞克(Boris Lushniak)曾指霍根太早鬆綁防疫政策，儘管很難確定近期確診激增是因防疫放鬆引起，但政府因在社區傳播升級之前迅速反應，否則病毒只會繼續在社區廣泛傳播。

馬州人口最稠密的蒙郡和喬治王子郡，放鬆防疫的進度比州府慢，維持對室內堂食、宗教活動和聚會的限制，相比之下確診並未大幅增加。

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