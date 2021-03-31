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世界文字博物館4/1重開 推出互動式展覽

記者張筠／華盛頓報導
博物館推出多種互動式的展覽和藝廊，調動民眾感官，讓人從多層面了解古今中外的語言文化。（博物館提供）
博物館推出多種互動式的展覽和藝廊，調動民眾感官，讓人從多層面了解古今中外的語言文化。（博物館提供）

華府世界文字博物館(Planet Word Museum)將於4月1日重開，並推出多元互動式展覽和藝廊，包括特殊聲控和影音互動展覽，以及各類浸入式體驗，調動訪客感官，讓人們多層面了解從古至今的多語言文化。

世界文字博物館去年10月剪綵開業，但因新冠疫情反彈暫時關閉，博物館館藏豐富且展覽形式多元，包括可與人對話的「語言牆」、卡拉OK式的語言音樂展覽、「會說話的柳樹」等，旨在滿足各年齡段觀眾的好奇心和求知慾。

該博物館執行主任薩彼(Patty Isacson Sabee)表示，特殊聲控的展覽占地1萬5000平方呎，每小時可容35人參觀，讓觀眾在安全防疫的前提下，通過互動體驗了解語言和文字發展。

「會說話的柳樹」用多媒體展示古今中外的優秀語言作品，播放365種語言的詩集和演講...
「會說話的柳樹」用多媒體展示古今中外的優秀語言作品，播放365種語言的詩集和演講，多層面呈現語言的魅力。（取自博物館官網）

世界文字博物館位於13街與K街交匯，該建築有150年歷史，展覽結合當今網路和多媒體語言消費模式，向觀眾呈現與文字和語言相關的知識；博物館前有一棵「會說話的柳樹」(Speaking Willow)，用多媒體展示從古至今的優秀語言作品，播放365種語言的詩集和演講，多層面呈現語言的魅力。

薩彼表示，人類掌握語言的能力按階段發展，從牙牙學語到正常溝通，再到唱歌、手語、舞蹈、盲文等不同形式的語言交流，傳遞信息和情感的方式多種多樣，而每一種都獨具魅力。

博物館內也有「文字從何而來？」展區，該展區包含一面「語言牆」，能展示不同階段英語和文字發展，不僅呈現3D文字，也會對觀眾講故事，並邀請觀眾與之對話，不同觀眾的聲音和說話方式將帶來不同反饋；此外該博物館內還有充滿音樂的卡拉OK藝廊、收集了世界各地笑話的展區等。

世界文字博物館門票免費，每周四至周六上午10時至下午5時開放，可上網(planetwordmuseum.org)訂票，或直接前往。

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