我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

華府疫期「慢速車道」5月結束 留不留詢民意

記者張筠╱華盛頓報導
新冠疫情爆發後，大華府多地限制道路車輛通行，為商家和民眾提供更多安全的活動空間。（記者張筠╱攝影）
新冠疫情爆發後，大華府多地限制道路車輛通行，為商家和民眾提供更多安全的活動空間。（記者張筠╱攝影）

新冠疫情爆發後，華府為支持餐館戶外用餐及外賣服務，並讓公眾有充足戶外運動空間，在部分地區試行「慢速車道」項目，車輛時速限15哩；市府近日表示該項目將於5月結束，但許多人和商家期待該項目轉為長久規定，提升社區安全性，並讓商家、民眾在疫情後有更充裕調整時間。

市府從去年9月開始在全市22哩路段試行「慢速車道」項目，規定這些道路的車輛限速每小時15哩，且僅供附近民眾和市府必要行業車輛使用，讓當地居民和自行車有更安全的活動空間，也方便商家提供戶外服務。

該試行項目將在5月結束，市府23日舉辦公聽會徵集民眾意見，考慮是否延續或推出其他相關計畫；華府交通局代理主任勞特(Everett Lott)在公聽會表示，此項目在華府公衛緊急狀態期間發揮有效作用，值得改進後沿用。

許多華府居民也表示，「慢速道路」除能提升社區安全，更能促進鄰里感情，在人人避免接觸的疫情期間有利社區融洽，並能幫助附近商家在疫情後恢復生意；天氣漸暖後，商家可舉辦更多「美食一條街」等商業文化活動，吸引當地居民和遊客，幫助華府恢復經濟。

華府市議員艾倫(Charles Allen)也稱，疫情爆發後才發現華府仍有大量社區的道路規畫有待提升，人們平時並未享有充足、安全的活動空間。

不過也有人說「慢速道路」會導致日常通勤不便，若執法不徹底，反會威脅社區安全，華府居民沙門特里(Nick Sementelli)說，部分路段的限速標誌不清晰，路障設置不徹底，車輛仍威脅人們安全；他還說，疫情好轉後，越來越多人上班需通勤，「慢速道路」恐帶來塞車的反作用。

市府從去年9月開始在全市共22哩路段試行「慢速車道」項目，規定這些道路車輛限速每...
市府從去年9月開始在全市共22哩路段試行「慢速車道」項目，規定這些道路車輛限速每小時15哩，且僅供附近民眾和市府必要行業車輛使用。（華府交通局提供）

華府 疫情 緊急狀態

上一則

亞城戶外活動 5月15日起上限放寬為2000人

下一則

費城鄰郡疫苗站自主 賓州眾議會過關

延伸閱讀

華府櫻花漸入佳境 盛開還有1周

華府櫻花漸入佳境 盛開還有1周
女足巨星拉皮諾會見拜登 籲終結男女薪資差異

女足巨星拉皮諾會見拜登 籲終結男女薪資差異
大華府疫情期間淨增2396商家 8成在華盛頓

大華府疫情期間淨增2396商家 8成在華盛頓
洛縣擬將輕罪但沒能力受審的犯人 改由社區治療

洛縣擬將輕罪但沒能力受審的犯人 改由社區治療
華策會慶祝農曆新年並籌款獲得成功

華策會慶祝農曆新年並籌款獲得成功
華府書友會4‧3聊日本文學風土性

華府書友會4‧3聊日本文學風土性

熱門新聞

「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17
31歲的徐瑞為堪薩斯州議會有史以來第一位華裔州眾議員。(徐瑞臉書)

堪州首位華裔議員 酒吧內遭質問是否帶病毒並威脅施暴

2021-03-24 11:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線