華府疫期「慢速車道」5月結束 留不留詢民意

新冠疫情爆發後，大華府多地限制道路車輛通行，為商家和民眾提供更多安全的活動空間。（記者張筠╱攝影）

新冠疫情 爆發後，華府 為支持餐館戶外用餐及外賣服務，並讓公眾有充足戶外運動空間，在部分地區試行「慢速車道」項目，車輛時速限15哩；市府近日表示該項目將於5月結束，但許多人和商家期待該項目轉為長久規定，提升社區安全性，並讓商家、民眾在疫情後有更充裕調整時間。

市府從去年9月開始在全市22哩路段試行「慢速車道」項目，規定這些道路的車輛限速每小時15哩，且僅供附近民眾和市府必要行業車輛使用，讓當地居民和自行車有更安全的活動空間，也方便商家提供戶外服務。

該試行項目將在5月結束，市府23日舉辦公聽會徵集民眾意見，考慮是否延續或推出其他相關計畫；華府交通局代理主任勞特(Everett Lott)在公聽會表示，此項目在華府公衛緊急狀態 期間發揮有效作用，值得改進後沿用。

許多華府居民也表示，「慢速道路」除能提升社區安全，更能促進鄰里感情，在人人避免接觸的疫情期間有利社區融洽，並能幫助附近商家在疫情後恢復生意；天氣漸暖後，商家可舉辦更多「美食一條街」等商業文化活動，吸引當地居民和遊客，幫助華府恢復經濟。

華府市議員艾倫(Charles Allen)也稱，疫情爆發後才發現華府仍有大量社區的道路規畫有待提升，人們平時並未享有充足、安全的活動空間。

不過也有人說「慢速道路」會導致日常通勤不便，若執法不徹底，反會威脅社區安全，華府居民沙門特里(Nick Sementelli)說，部分路段的限速標誌不清晰，路障設置不徹底，車輛仍威脅人們安全；他還說，疫情好轉後，越來越多人上班需通勤，「慢速道路」恐帶來塞車的反作用。