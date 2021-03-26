華府櫻花漸入佳境 盛開還要1周

華府潮汐湖畔的櫻花已進入「花梗伸展期」，預計還有一周就盛開。(國家公園局)

得益於華府 近期的溫暖天氣，潮汐湖畔的櫻花25日已進入「花梗伸展期」(peduncle elongation)，意味著還有六到十天就能看到櫻花盛開。

國家公園局把潮汐湖畔70%的櫻花盛開定為全盛期，通常為每年3月的最後一周到4月的第一周，但隨氣溫和氣候冷暖變化；櫻花從初開到盛開包括六個階段：蓓蕾萌芽期(green color in bud)、花蕾初現(floret visible)、花蕾延展期(extension of floret)、花梗伸展期，以及白色蓬鬆期(puffy white)，持續四到六天，直到全盛期。

目前潮汐湖的櫻花已是花梗伸展期，承載櫻花花芽(blossom buds)的花梗(stalk)向外伸展，櫻花花朵已清晰可見，等進入白色蓬鬆期，花朵就將開放，白色蓬鬆期最快本周末到來。

未來十天華府的氣溫將比平均值稍高，國家公園局預計全盛期在4月2日至5日，接近最近30年的平均水平；華府歷史上最早的櫻花盛開期是1990年3月15日，最晚則是1958年4月18日，去年櫻花在3月20日盛開，為史上第三早。

受新冠疫情 影響，國家公園局初步計畫在3月26日至4月12日期間，限制潮汐湖附近的車輛和行人，封路詳情可見：https://bit.ly/3tU8cnL，同時也鼓勵公眾通過直播鏡頭實境賞櫻 ：http://nps.gov/cherry。