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上回以77票惜敗 布萊爾再選蒙郡長

記者羅曉媛／馬州報導
布萊爾(前左三)三年前初次參選蒙郡郡長，就是熱門人選，在華人社區也有不少支持者。(Lisa Liu提供)
布萊爾(前左三)三年前初次參選蒙郡郡長，就是熱門人選，在華人社區也有不少支持者。(Lisa Liu提供)

三年前以蒙郡史上最小差距惜敗郡長之爭的波多馬克企業家布萊爾(David Blair)，24日宣布將再選蒙郡郡長；他表示，蒙郡不可能在同樣的思維與失敗領導之下，從新冠疫情中恢復，「是時候有不同的思考、不同的行動、不同的領導了」。

布萊爾是一家處方藥保險(prescription drug benefits)公司的創始人，三年前雖是首次競選公職，但贏得各族裔選民青睞，僅以77票的微弱差距，惜敗給現任郡長艾瑞克(Marc Elrich)；敗選後他成立非營利組織「主張及政策方案理事會」(CAPS)，為社區和政治搭建橋梁，提供信息以影響立法或提案。

他在三分半的競選宣言視頻中，以自己的經驗和商業才能為例，表示自己能讓蒙郡更有針對性、更高效的支出，並承諾給蒙郡帶來所需的改變，為全郡經濟充電，為居民創造更多新的經濟機會。

距離2022年6月的初選還有15個月，儘管郡議會也有不少議員在考慮參選，但布萊爾屆時勢必將再次面臨老對手艾瑞克，兩人在2018年曾是領先其他參選人的最大熱門；由於蒙郡是深藍民主黨的大本營，贏得黨內初選也基本可鎖定最終勝局。

布萊爾說，艾瑞克的受歡迎程度正在減弱，因為他在政府支出方面的決策、勞工薪資等議題處理欠妥，例如檢察長辦公室(OIG)判定受某些雇員濫用，且過度慷慨的蒙郡高危工作津貼(hazard pay)，他表示，自己能修復蒙郡政府的財務紀律(financial discipline)，這點有望吸引更多選民。

布萊爾(左)三年前初次參選蒙郡郡長，以77票惜敗。(布萊爾臉書)
布萊爾(左)三年前初次參選蒙郡郡長，以77票惜敗。(布萊爾臉書)

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