馬州蒙郡開放60歲以上接種 官員：其實還沒準備好

蒙郡23日起開放60歲以上者接種疫苗，與州府計畫同步。（記者張筠 / 攝影）

馬州 23日起開放60歲以上居民接種新冠疫苗 ，因疫苗供應不足而施打進度較慢的蒙郡，23日起也允許60歲以上居民接種新冠疫苗，民眾可到蒙郡「提前註冊」(https://bit.ly/2Ppvgvy)網站預約接種名額；但蒙郡衛生官員指，此次開放只為遵守州政府要求，蒙郡實際並未準備好進入下階段接種。

馬州23日起開放60歲以上居民接種，30日起開放16歲以上且有基礎疾病者接種，4月13日開始55歲以上居民及關鍵行業必要員工接種，4月27日起16歲以上所有居民都能接種。

蒙郡因人口密集且疫苗供應有限，此前接種進度一直稍落後於州府，不少人只好驅車近一小時到州政府在巴爾的摩運營的大型接種站打疫苗；蒙郡衛生官蓋里斯(Travis Gayles)23日表示，州府近日下令各郡疫苗接種方須遵從州府計畫，以加速接種工作，因此蒙郡與州府同步，從23日起允許60歲以上居民通過「提前註冊」(https://bit.ly/3tU5EpX)預約接種機會。

蓋里斯指，由於疫苗的供應量仍遠不及需求量，民眾仍需按部就班在網上註冊並耐心等候；他也表示，蒙郡其實並未準備好推進到下一階段，開放60歲以上群體提前註冊是為遵守州府要求，而且州府官員也未向蒙郡了解地方接種進度。

馬州衛生廳長史萊德(Dennis Schrader)22日要求各郡的接種進度與州府同步，州長辦公室發言人瑞斯(Mike Ricci)對此表示，衛生廳長的要求是為配合聯邦計畫，推動各郡在5月1日前讓所有成年人都接種疫苗。

蒙郡本周收到8000劑疫苗，比上周多1400劑，目前全郡已有25%人口接種至少一劑，但蓋里斯表示，這其中有很多人是到蒙郡外的接種站打到疫苗。