保護亞裔社區 華府各族裔集會

Coalition on Human Needs、美華協會(OCA)華府分會等組織,21日在白宮北面的McPherson Square舉行「保護亞裔/亞太裔社區」集會遊行。(記者羅曉媛/攝影)

亞特蘭大槍案在全美引發反仇視亞裔 的抗議,Coalition on Human Needs、美華協會(OCA)華府分會等組織,21日在白宮北面的麥克菲爾森廣場(McPherson Square)舉行「保護亞裔/亞太裔社區」集會遊行,吸引數百名各族裔人士參與,他們舉著「停止歧視亞裔」等標語,要求根除白人至上主義與系統性歧視,呼籲各族裔團結反抗,並從積極舉報仇恨犯罪 、敦促民選官員等身邊小事做起,改變亞裔在美處境。

馬里蘭大學美國研究博士生邱新倩,是當天現場少有的新移民發言者,在馬州生活多年的她,與先生育有一雙兒女,但過去一年以來,在「中國病毒」、「功夫病毒」等政治化說詞的催化之下,種族主義、仇外主義與性別歧視不斷威脅著亞裔社區,她與家人也為人身安全憂心忡忡;邱新倩說,亞城槍案發生後,痛哭的她都不知該如何向子女解釋「一個人是如何因為度過了『糟糕的一天』,而到三家亞裔按摩店槍殺八人,以治癒自己的性癮」。

她將自己的經歷分享到社交媒體,收到來自各族裔社區、朋友、同事潮湧般的安慰與鼓勵,受此啟發,她呼籲亞裔團結各族裔兄弟姐妹,共同反抗白人至上主義,並從身邊小事做起,例如給反仇視亞裔的組織捐款、喚醒身邊人對系統性亞裔歧視的關注、施壓民選官員,根除K-12課程及學習材料中歧視亞裔的內容等。

Coalition on Human Needs的越南裔阮Leo向現場聚集的各族裔喊話,勿讓今天的集會成為你生命中又一過眼雲煙,從現在開始行動,積極上報反亞裔暴行、敦促民選官員為打擊亞裔仇恨犯罪有所為、支持本地亞裔商家,並推廣亞裔文化教育等。

除了引人各族裔對反亞裔的關注,並從立法層面推動改變,OCA-DC董事蔡德樑表示地方政府也可從兩方面給出實際方案:一是加強亞裔的自我防衛培訓,「暴徒很多是因為覺得你弱、不敢反擊才欺負你」;二是撥款或任命專門小組檢查兒童讀物中有關醜化亞裔、仇視亞裔的內容,因為許多人是在孩童時期的漫畫或故事書裡對亞裔產生錯誤理解,進而形成對亞裔的歧視和霸凌。

新冠疫情在美一年多來,槍枝銷售創新高,同時針對亞裔的種族歧視 言論與攻擊也猛增,國會議員、民權組織正探索解決方案,杜絕未來有更多針對亞裔的暴行;OCA-DC共同主席潘雅怡(Adrienne Poon)受訪說,亞裔如今都不能安全走出家門,「有人正在死去,我們需要讓大家提高對此的關注」,而從聯邦到州和地方立法層面,仍有更多工作待完成。

華裔眾議員孟昭文、日裔參議員廣野慶子(Mazie Hirono)已在國會兩院提案,要求司法部任命官員檢查疫情期間所有向聯邦和地方政府上報的相關案件,但這類支持追蹤仇恨犯罪的立法嘗試,往年都受共和黨阻撓,聲稱現有法律已足夠懲戒犯罪。