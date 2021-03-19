華府作協工坊 邀邱辛曄談寫作

華府作協寫作工坊班日前請到紐約法拉盛圖書館副館長邱辛曄，講授古代文章學研究對現代寫作啟發。(主辦方提供)

華府作協寫作工坊班日前請到紐約法拉盛圖書館 副館長邱辛曄，講授了「古代文章學研究對現代寫作啟發」，原本三個小時的課變成近四個半鐘頭的諄諄教誨，讓學員們對文章的態度，幾千年文字底蘊產生敬畏。

邱辛曄畢業於復旦大學中文系、中國 古典文學碩士，曾任上海三聯書店編輯，留學美國 後，又獲聖約翰大學東亞研究、歷史學和羅格斯大學信息與圖書館專業的多個碩士，自2005年以來，長期從事公共圖書館服務。

他從理論著手， 梳理中國語言文字、作文、寫文章和文學風骨，「不為考試，不為學術，至少對中國文章有所認識」。

國學基礎雄厚的邱辛曄，對古文文學有深厚感情，他解釋古代文章的分類及標準，及唐宋時代的古文運動，讓學員體會到韓、柳而至歐陽修努力將文章傳承從華麗導入質樸，並兼顧倫理、抒情及敘事功能，同時重視文人風骨。

他鼓勵學員從古代經典吸取養分，培養深厚的理論素養，放開思路，勤練筆多實踐；他並給學員作業點評，從行文造句、文彩運用、抒情敘述、邏輯安排、標點符號、結構布局等細節處理一一點到，學員聽得心服口服，獲益匪淺，凸顯「寫得精緻，不等於華麗，簡單也是最好」。