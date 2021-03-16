Amtrak華府至紐約、波士頓 4•5起設包廂

美國鐵路的華府至紐約、波士頓夜間列車，將從4月5日開始提供私人包間選項，部分房型有獨立衛浴。（Amtrak提供）

新冠疫情爆發後，美國 鐵路(Amtrak)的乘客量已減少75%；為提高疫情期間出行的安全和舒適度，美國鐵路將從4月5日開始，升級華府 至紐約、波士頓 的夜間列車服務，旅客可選擇私人包間，部分房型自帶獨立衛浴，以便在疫情期間讓旅途更安全、舒適。

美國鐵路表示，東北區(Northeast Regional)的部分夜間列車服務從4月5日開始增加私人包間選項，從華府到波士頓單程每人288元，旅途約十小時，提供此選項的列車包括每天晚上10時從華府出發，次日凌晨2時到達紐約、上午8時到達波士頓的Train 66列車，以及每周日至周四晚上9時30分從波士頓出發，次日上午7時到達華府的Train 67列車；每周五、六的Train 65列車也提供類似服務。

私人包間有獨立小包房(roomette)和臥室房(bedroom)兩種房型，臥室房的空間為小包房的兩倍，並提供獨立衛浴，兩種房型內的座椅均可折疊轉換成床位，並有床上用品；從華府到波士頓的所有私人包間乘客也可使用公共休息室，並有免費酒類飲品以及一份免費早餐。