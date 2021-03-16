報假警、嘲弄少數族裔 維州大學生判33個月

歐道明大學的20歲學生凱利因策畫報假警並嘲弄少數族裔，被判入獄33個月。(亞歷山卓警長辦公室提供)

維州 歐道明大學(Old Dominion University)的20歲學生凱利(John William Kirby Kelley)，因策畫報假警並嘲弄少數族裔，15日被判入獄33個月；他同日在庭上表示抱歉，希望「能以更好的人回歸社區」。

凱利被控密謀威脅罪，他在網上組織聊天室，和群友策畫報假警，還長期嘲弄非裔、猶太 裔，針對少數族裔；新納粹恐怖組織「原子親衛隊」(Atomwaffen)的領袖丹頓(John Cameron Denton)也是凱利的群友之一，他倆與另外四名「原子親衛隊」成員因謊稱威脅報假警，並由此恐嚇受害人，在去年初被捕。

凱利15日在亞歷山卓的聯邦法庭被判入獄33個月，他說自己「很抱歉」，網上的言行不能代表他的價值觀和信仰，並為自己因交友不慎受到不良影響感到厭惡；法官歐葛雷迪(Liam O’Grady)表示，他的行為不僅對受害人造成極大傷害，也給被騙出警的執法人員造成創傷，令他們相信自己是要奔赴致命現場。

歐葛雷迪說，本案的種族敵意很明顯，但凱利經過這次教育 之後，正努力做一個更好的人、過更好的生活，他提到凱力在電腦方面有一技之長，未來將充滿希望。