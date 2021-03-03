大華府都會區 1月售出5047套房 同比增長18.8%

大華府都會區1月的房屋銷售量比去年同期平均增長18.8%。(記者羅曉媛/攝影)

榮富地產公司(Long & Foster Real Estate)公布最新數據顯示，大華府 都會區的房屋銷售量遠超去年水平，今年1月共售出5047套房產，比去年同期平均增長18.8%，相當於每天平均多賣出168套房產；其中北維州費郡賣出最多，占五分之一，其次為馬州 蒙郡、喬治王子郡。

儘管今年大華府房地產市場的待售房屋庫存量已大幅提升，但房屋價格也仍在增長；以華府為例，1月的房屋銷售量比去年同期增加6%，中位售價60萬元，也比去年同期增長9%；華府房屋售出最多的社區包括東北部的Adams Morgan和Capitol Hill，但當地房產價格相比去年並無太大變化。

北維州的亞歷山卓市、費郡、威廉 王子郡和勞登郡，1月的房屋銷售量均比去年同期增長30%左右，其中費郡售出的房產最多，超過1000套，而威廉王子郡的房屋中位售價漲幅最大，中位價41萬元，比去年同期增長12%；在馬州華人聚居的蒙郡，1月的房屋銷售量也比去年同期增長17%，售出818套房產，中位售價達50萬元，比去年1月增加11%。